05:31 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная Северной Америки забросила четыре безответные шайбы в ворота команды Европы

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Сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет, нанесла поражение команде Европы в товарищеском матче в преддверии Кубка мира-2016 со счетом 4:0. Автором дубля в составе победившей команды стал нападающий Натан Маккиннон, по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс и Джонни Гудро. Встреча проходила в Квебеке. В ночь на 12 сентября по московскому времени эти команды проведут еще один матч в Монреале.

Кубок мира-2016 пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Товарищеский матч

Северная Америка - Европа - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маккиннон - 1 (бол., Экблад, Годро), 23:52 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 1, 26:22 - 2:0. Годро - 1 (Саад, Айкел), 28:34 - 3:0. Маккиннон - 2 (буллит), 51:52 - 4:0.

Вратари: М. Мюррей - Галак.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 21 (10+6+5) - 23 (5+7+11).

Судьи: Маколи, О`Халлоран.

Квебек-Сити. Centre Videotron. 18 005 зрителей.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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.BattleFish.

tyson19855 но также есть риск загнать себя и не успеть восстановиться к решающим играм, ну и выход из группы намного сложнее чем в группе А это ежу понятно!

11:57

shvedero

конечно хочется чтобы вышли в полуфинал, но реалии таковы, что зацепят максимум 1 матч.. Защита сборной просто шлак. Смотрел в перерыве как шведы играли в больишинстве - глаза на лоб вылезали...Если не будут удалятся - еще шансы хоть какие-то нарисуются.. Надеюсь я ошибаюсь, хотя основные два вратарая Бобровский и Варламов, которые очень слабы.. Только Василевский может помочь :D

11:57

.BattleFish.

Zigo BattleFish вы в своем уме?вы говорите о молодежи вообще---------да, мы в своем уме, это тебе не 17-18 летние юнцы юниоры, это игроки первых вторых звеньев команд НХЛ которые играют по сути дома и некоторые из них уже имеют опыт выступления в ПО!!!

11:56

tyson19855

BattleFish Да никто там не прибавит! ИМХО продуманное распределение групп получилось, самых сильных запихать в одну группу, а два дна аккурат к Северной Америке, класс, финны, русские, шведы и молодые американцы измочалят друг друга в группе, а затем их тепленькими возьмут на стадии ПО!) -------------- Наоборот, это поможет нам быстрей набрать форму. Если мы попадем в полуфинал мы уже будем на ходу, в отличии от Канады и США, которые на легке пройдут свою группу. Вот только выйти из нашей группы будет очень тяжело.

11:42

Zigo

BattleFish вы в своем уме?вы говорите о молодежи вообще то,если для вас и всех остальных в группер команда сев америки представляет угрозу,значит это не группа смерти))

11:35

.BattleFish.

Искремас Battlefish---Ну, Европа-то еще прибавит, хотя им ловить все равно нечего, а вот чехи- да. Днище днищенское. 10:19------------Да никто там не прибавит! ИМХО продуманное распределение групп получилось, самых сильных запихать в одну группу, а два дна аккурат к Северной Америке, класс, финны, русские, шведы и молодые американцы измочалят друг друга в группе, а затем их тепленькими возьмут на стадии ПО!)

10:40

Искремас

Battlefish---Ну, Европа-то еще прибавит, хотя им ловить все равно нечего, а вот чехи- да. Днище днищенское.

10:19

.BattleFish.

Чехия и сборная Европы самые слабые сборные нынешнего КМ, у нас вообще группа смерти теперь!

09:29

Jean4

Вот и аутсайдер КМ вырисовывается.

09:11

US46

Хороша молодёжь, ой хороша.))

07:36

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