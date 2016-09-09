Сборная Северной Америки забросила четыре безответные шайбы в ворота команды Европы

Сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет, нанесла поражение команде Европы в товарищеском матче в преддверии Кубка мира-2016 со счетом 4:0. Автором дубля в составе победившей команды стал нападающий Натан Маккиннон, по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс и Джонни Гудро. Встреча проходила в Квебеке. В ночь на 12 сентября по московскому времени эти команды проведут еще один матч в Монреале.
Кубок мира-2016 пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.
Товарищеский матч
Северная Америка - Европа - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Маккиннон - 1 (бол., Экблад, Годро), 23:52 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 1, 26:22 - 2:0. Годро - 1 (Саад, Айкел), 28:34 - 3:0. Маккиннон - 2 (буллит), 51:52 - 4:0.
Вратари: М. Мюррей - Галак.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 21 (10+6+5) - 23 (5+7+11).
Судьи: Маколи, О`Халлоран.
Квебек-Сити. Centre Videotron. 18 005 зрителей.
.BattleFish.
tyson19855 но также есть риск загнать себя и не успеть восстановиться к решающим играм, ну и выход из группы намного сложнее чем в группе А это ежу понятно!
11:57
shvedero
конечно хочется чтобы вышли в полуфинал, но реалии таковы, что зацепят максимум 1 матч.. Защита сборной просто шлак. Смотрел в перерыве как шведы играли в больишинстве - глаза на лоб вылезали...Если не будут удалятся - еще шансы хоть какие-то нарисуются.. Надеюсь я ошибаюсь, хотя основные два вратарая Бобровский и Варламов, которые очень слабы.. Только Василевский может помочь :D
11:57
.BattleFish.
Zigo BattleFish вы в своем уме?вы говорите о молодежи вообще---------да, мы в своем уме, это тебе не 17-18 летние юнцы юниоры, это игроки первых вторых звеньев команд НХЛ которые играют по сути дома и некоторые из них уже имеют опыт выступления в ПО!!!
11:56
tyson19855
BattleFish Да никто там не прибавит! ИМХО продуманное распределение групп получилось, самых сильных запихать в одну группу, а два дна аккурат к Северной Америке, класс, финны, русские, шведы и молодые американцы измочалят друг друга в группе, а затем их тепленькими возьмут на стадии ПО!) -------------- Наоборот, это поможет нам быстрей набрать форму. Если мы попадем в полуфинал мы уже будем на ходу, в отличии от Канады и США, которые на легке пройдут свою группу. Вот только выйти из нашей группы будет очень тяжело.
11:42
Zigo
BattleFish вы в своем уме?вы говорите о молодежи вообще то,если для вас и всех остальных в группер команда сев америки представляет угрозу,значит это не группа смерти))
11:35
.BattleFish.
Искремас Battlefish---Ну, Европа-то еще прибавит, хотя им ловить все равно нечего, а вот чехи- да. Днище днищенское. 10:19------------Да никто там не прибавит! ИМХО продуманное распределение групп получилось, самых сильных запихать в одну группу, а два дна аккурат к Северной Америке, класс, финны, русские, шведы и молодые американцы измочалят друг друга в группе, а затем их тепленькими возьмут на стадии ПО!)
10:40
Искремас
Battlefish---Ну, Европа-то еще прибавит, хотя им ловить все равно нечего, а вот чехи- да. Днище днищенское.
10:19
.BattleFish.
Чехия и сборная Европы самые слабые сборные нынешнего КМ, у нас вообще группа смерти теперь!
09:29
Jean4
Вот и аутсайдер КМ вырисовывается.
09:11
US46
Хороша молодёжь, ой хороша.))
07:36