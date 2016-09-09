Сборная Северной Америки забросила четыре безответные шайбы в ворота команды Европы

Сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет, нанесла поражение команде Европы в товарищеском матче в преддверии Кубка мира-2016 со счетом 4:0. Автором дубля в составе победившей команды стал нападающий Натан Маккиннон, по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс и Джонни Гудро. Встреча проходила в Квебеке. В ночь на 12 сентября по московскому времени эти команды проведут еще один матч в Монреале.

Кубок мира-2016 пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Товарищеский матч

Северная Америка - Европа - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маккиннон - 1 (бол., Экблад, Годро), 23:52 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 1, 26:22 - 2:0. Годро - 1 (Саад, Айкел), 28:34 - 3:0. Маккиннон - 2 (буллит), 51:52 - 4:0.

Вратари: М. Мюррей - Галак.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 21 (10+6+5) - 23 (5+7+11).

Судьи: Маколи, О`Халлоран.

Квебек-Сити. Centre Videotron. 18 005 зрителей.