Сборная Северной Америки победила команду Финляндии

Сборная Северной Америки взяла верх над командой Финляндии в первом матче группового турнира Кубка мира-2016 со счетом 4:1. В составе команды, составленной из молодых игроков Канады и США, голами отметились Джек Айкел, Джонни Гудро, Джонатан Друин и Натан Маккиннон. Единственная шайба финнов - на счету Валттери Филппулы.

Ранее в этой группе сборная России уступила Швеции со счетом 1:2. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени (3.00) североамериканцы встретятся с россиянами. Финны сыграют против шведов во вторник (22.00).

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

Финляндия – Северная Америка – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)