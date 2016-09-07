Сборная России тренируется в тех же сочетаниях звеньев

В "Юбилейном" проходит тренировка сборной России перед товарищеским матчем с командой Чехии, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Игроки работают в тех же звеньях, что и вчера. Напомним, команда продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто. Игра с Чехией состоится завтра, начало - в 19.30 по московскому времени.

Полные сочетания выглядят так:

"красные": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов - Кучеров;

"белые": Емелин – Марков, Кулемин – Малкин – Тарасенко;

"синие": Анисимов – Нестеров, Телегин – Дацюк – Наместников;

"желтые": Куликов – Марченко, Панарин – Шипачев – Дадонов;

вратари – Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.