Сборная России тренируется в тех же сочетаниях звеньев

В "Юбилейном" проходит тренировка сборной России перед товарищеским матчем с командой Чехии, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Игроки работают в тех же звеньях, что и вчера. Напомним, команда продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто. Игра с Чехией состоится завтра, начало - в 19.30 по московскому времени.
Полные сочетания выглядят так:
"красные": Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов - Кучеров;
"белые": Емелин – Марков, Кулемин – Малкин – Тарасенко;
"синие": Анисимов – Нестеров, Телегин – Дацюк – Наместников;
"желтые": Куликов – Марченко, Панарин – Шипачев – Дадонов;
вратари – Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.
vms
А Анисимова в защиту
11:48
Sn0w
Мне интересно, долго СЭ будет ставить Кучерова в центр ?:)
11:11