10:41 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России тренируется в тех же сочетаниях звеньев

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В "Юбилейном" проходит тренировка сборной России перед товарищеским матчем с командой Чехии, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Игроки работают в тех же звеньях, что и вчера. Напомним, команда продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто. Игра с Чехией состоится завтра, начало - в 19.30 по московскому времени.

Полные сочетания выглядят так:

"красные": Орлов – Зайцев, Овечкин  – Кузнецов - Кучеров;

"белые": Емелин – Марков, Кулемин – Малкин – Тарасенко;

"синие": Анисимов – Нестеров, Телегин – Дацюк – Наместников;

"желтые": Куликов – Марченко, Панарин – Шипачев – Дадонов;

вратари – Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vms

А Анисимова в защиту

11:48

Sn0w

Мне интересно, долго СЭ будет ставить Кучерова в центр ?:)

11:11

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