17:45 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России проводит тренировку в Праге

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Сборная России​ прямо сейчас проводит тренировку в Чехии на "О2 Арене", сообщает пресс-служба клуба. Завтра в рамках подготовки к Кубку мира россияне проведут второй контрольный матч против команды Чехии. Первая встреча между этими соперниками, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой российской команды со счетом 4:3.

До Кубка мира подопечные Олега Знарка 15 сентября сыграют еще со сборной Канады. Сам турнир стартует 17 сентября в Торонто. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.

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