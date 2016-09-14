Сборная России провела раскатку перед матчем против Канады

Сборная России провела раскатку перед выставочной встречей против сборной Канады, сообщает пресс-служба ФХР. Поединок состоится в ночь со среды на четверг в Питтсбурге и начнется в 02.30 по московскому времени.

С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.