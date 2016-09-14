Сборная России провела раскатку перед матчем против Канады

Сборная России провела раскатку перед выставочной встречей против сборной Канады, сообщает пресс-служба ФХР. Поединок состоится в ночь со среды на четверг в Питтсбурге и начнется в 02.30 по московскому времени.
С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.
Все помнят, что ночью по Москве у нас хоккейная классика? А сейчас - классическая раскатка #TeamRussia pic.twitter.com/6Kw7K5Sukt– Хоккей России (@russiahockey) 14 сентября 2016 г.
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Это естественно. Достаточно вспомнить как бегали канадцы и америкосы на прошедшем ЧМ и как бегали после этого вернувшись в НХЛ. Вернувшись они проигрывали в скорости российским хоккеистам. А всё очень просто. Игроки сборных Канады и США, как и лучшие спортсмены США, Англии имеют справки в WADA от своих врачей( фамилии врачей закрыты даже в справках) о том, что они с детства больны такими болезнями, что могут принимать астероиды, анаболики и гормональные препараты. Вот и угонись за ними и побегай долго на предельных скоростях??? А вы о каком-то спорте, соперничестве ??? Надо уходить из этих соревнований или посылать молодых и специально физически подготовленных для драк хоккеистов и калечить игроков НХЛ.
18:41