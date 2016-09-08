Сборная России победила национальную команду Чехии

Сборная России нанесла поражение команде Чехии в матче, который состоялся в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к Кубку мира. Команда Знарка победила со счетом 4:3. Отметим, что в этом матче свою первую шайбу за сборную России забросил Никита Кучеров. Следующий матч сборная России проведет также против команды Чехии. Матч состоится 10 сентября в Праге.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Свой первый матч на этом турнире россияне проведут 18 сентября со шведами.

Товарищеский матч

Россия – Чехия – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Кемпны – 1 (Соботка, М. Михалек), 3:54 – 0:1. Панарин – 1 (Шипачев, Дадонов), 18:29 – 1:1. Тарасенко – 1 (бол., Кучеров, Марков), 25:22 – 2:1. Кучеров – 1 (Марченко, Орлов), 28:38 – 3:1. Ганзал – 1 (бол., Хемски, Кемпны), 46:48 – 3:2. Дадонов – 1 (Панарин, Шипачев), 48:48 – 4:2. Плеканец – 1 (Полак, Палат), 57:14 – 4:3.

Вратари: Бобровский – Мразек (59:12).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 28 (13+10+5) – 32 (7+11+14).

Судьи: Дуайер, Оленин.

8 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".