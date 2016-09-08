Сборная России победила национальную команду Чехии

Сборная России нанесла поражение команде Чехии в матче, который состоялся в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к Кубку мира. Команда Знарка победила со счетом 4:3. Отметим, что в этом матче свою первую шайбу за сборную России забросил Никита Кучеров. Следующий матч сборная России проведет также против команды Чехии. Матч состоится 10 сентября в Праге.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Свой первый матч на этом турнире россияне проведут 18 сентября со шведами.
Товарищеский матч
Россия – Чехия – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы: Кемпны – 1 (Соботка, М. Михалек), 3:54 – 0:1. Панарин – 1 (Шипачев, Дадонов), 18:29 – 1:1. Тарасенко – 1 (бол., Кучеров, Марков), 25:22 – 2:1. Кучеров – 1 (Марченко, Орлов), 28:38 – 3:1. Ганзал – 1 (бол., Хемски, Кемпны), 46:48 – 3:2. Дадонов – 1 (Панарин, Шипачев), 48:48 – 4:2. Плеканец – 1 (Полак, Палат), 57:14 – 4:3.
Вратари: Бобровский – Мразек (59:12).
Штраф: 10 – 12.
Броски: 28 (13+10+5) – 32 (7+11+14).
Судьи: Дуайер, Оленин.
8 сентября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
dg345dh
Ребят, бросайте курить! Тем более что сейчас это действительно легко, например у меня получилось 3а 2 дня. Теперь хочу поделиться этим со всеми, вот мой блог - http://u.to/08MyDw
23:59
CSKA79
2 автогола маркова - это жесть.
23:12
Упёртый русский
Победа в товарняке не главное. Играли сзади плохо. Орлов-Зайцев - это ад. Меньшинство без Анисимова просто зияет, Шипачёв - Дадонов в меньшинстве - это нечто. Тройка Дацюка не играет - её надо разбивать. Тройка Шипачёва порадовала. Саня, Женя, Паша, Андрюха промолчали. Бобр сыграл средненько. Надо делать выводы, без этого - никуда...
22:46
.BattleFish.
DRW .BattleFish.///А, ну да, мои поздравления болельщикам российской сборной. :))) 22:33-------ахахахаха ну спасибо!)
22:41
DRW
.BattleFish.///А, ну да, мои поздравления болельщикам российской сборной. :)))
22:33
.BattleFish.
DRW Игра была равна, играли...ну вы дальше сами знаете. :))) 22:26--------да!???) Вот так сразу, а где же твое политкорректное: "поздравляю болельщиков сборной... в данном случае России с победой" или уже все сразу на... перешли!?)
22:29
DRW
Игра была равна, играли...ну вы дальше сами знаете. :)))
22:26
US46
Матч двух аутсайдеров Кубка Мира.)
22:24
shvedero
против таких чехов пропустить 3 это конечно печально... Первое , второе звено пока не смотрятся.. Третье и четвертое лучше выглядит(хотя кхловцы уже начали играть просто..) Кулемин не должен играть во втором звене, он туда не подходит. Кузнецов не нравится. Ушли в защиту в третьем периоде, поэтому и пропустили ,только от нападения Россия может выиграть матчи.Ну а вообще зрелищно, с победой!)
22:22