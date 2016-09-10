Сборная России по буллитам проиграла Чехии

Сборная России в выставочном матче в Праге по буллитам по буллитам проиграла Чехии.
Следующий поединок в рамках подготовки Кубка мира команда Олега Знарка проведет в Питтсбурге против сборной Канады 14 сентября.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Свой первый матч на этом турнире россияне проведут 18 сентября со шведами.
Выставочный матч
Чехия – РОССИЯ – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кучеров - 2 (Кузнецов, Емелин), 41:04 - 0:1. Плеканец - 2 (Фролик, Полак), 58:49 - 1:1.
Победный буллит: Хемски.
Вратари: Нойвирт (58:12 - 58:49) - Варламов.
Штраф: 12 - 12.
Броски: 34 (15+8+9+2) - 21 (6+5+4+6).
Судьи: Гржибик, Дуайер.
10 сентября. Прага. o2 Arena.
Упёртый русский
Как можно было звено Малкина выпустить при 5 на 6? Знаток все-таки слабоват как тренер - никакой работы над ошибками не ведется, нужных изменений в составе - нет... Женя тухнет в центре второго звена, его место - на крае!!! При 5 на 6 должен выходить Анисимов в центре, неужели не понятно? Пары защей привести в соответствие, Дацюка - в центр второго звена... Обидно, ведь все в наших силах, нужно только чтобы тренерский штаб работал лучше... Сёма сегодня чуть не потащил. МОлоток. В 3 матче стоять должен Василевский.
22:02
Boleijj protiv
Против Путина надо болеть!
22:01
цска 19781978
Вы лучше подумайте ,как захарченко свой арест обжалует
21:47
цска 19781978
Да вы что все стонете.Это товарняк всего
21:46
sledac
Дааааа, Газпромчука явно не хватало !!!!
21:44
цска 19781978
US46 Когда ты .......? При чем сделаешь это на классе
21:40
цска 19781978
US46 Когда ты .......
21:39
Бэн Джойс
Есть настойчивое подозрение, что СА тоже ушатает ватных.
21:08
sledac
CSKA79, они только в ску понтуются. Жду не дождусь когда матч ЦСКА-ску в полном их составе.
21:04
CSKA79
ОРЛОВ, ОВЕЧКИН, МАЛКИН И ДАДОНОВ - ХУДШИЕ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2-Х МАТЧЕЙ. ДАДОН В КОНЦОВКЕ ЗАСРАЛ 100% ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ. НИКАКУЩИЕ ЧЕХИ ВЫНЕСЛИ "ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ"
21:02
sledac
Такая игра нам (Российским болелам) не нужна !!!!!!!
20:57
Mon65
Так садиться нельзя в оборону, в конце противно было смотреть. Вся надежда на тренировки от Знарка.
20:52
Thomas_Boy
механик39 __________ Лучше кокейн.
20:51
механик39
Thomas_Boy Есть одна надежда не опозориться: нас отстранят от КМ. Нет, две: отстранят все остальные сборные. 20:40________________Нас спасет только МЕЛЬДОНИЙ .
20:48
DRW
Так же как и в первой игре: Игра была равна, играли....ну вы дальше сами знаете. :)))
20:48
sledac
rad19, позови приедем, шашлык, башлык, охоту и девочек организуй !!!!
20:46
sledac
rad19, к тебе в гости !!!!
20:45
sledac
poloskun, им плевать, как было всегда. Поставь хоть Путина главным тренером !!!! Все равно будет как об стенку горох. Кузнецов, что делает в сборной ???? Я не буду ни с кем спорить, но посмотрев последние игры сборной с его исполнением, особенно матч с сша толи в полуфинале толи в 1/4 финала Чемпионата мира, то он привез нам 2 шайбы. Потом поехал в нхл. Спрашивается, что он делает в сборной. Из за овечкина ????
20:44
Искремас
Если коротко, много позволяем и мало создаем. Не видно пока командных взаимодействий. Здесь Варли потащит, там Кузя решит...это не дело, конечно. У таких чехов должны выигрывать спокойно, с разницей три-четыре шайбы.
20:43
sp2012
Что и требовалось доказать,игры нет ни какой,даже дома был полный мрак. Оптимизма нет , и не добавилось. Отвратительно. Из группы точно не выйдем,даже и не сомневаюсь.Встречались 2 аутсайдера КМ.
20:41
mallwen
Могли и в основное выиграть, но проиграли совершенно по делу. Весь матч был продолжением третьего периода в Питере и доиграли до овертайма только благодаря Варламову. 3 на 3 чехов судьи 2 раза конечно простили - там могли решать в свою пользу, но с такой игрой 5 на 5 на КМ ничего хорошего не светит.
20:41
rad19
читаю знатоков и ржу , всех вас в колхоз......
20:40
Thomas_Boy
Есть одна надежда не опозориться: нас отстранят от КМ. Нет, две: отстранят все остальные сборные.
20:40
механик39
Что опять в команде нет комсомольской организации ?
20:39
sledac
Уровень нашей сборной не более.
20:38
poloskun
Мне жрать нечего, а он в штангу попадает!
20:37
Slim Taller
На Кубке Мира эти команды будут самыми слабыми,плюс сборная Европы.
20:36
Проба положительна
Ну вот..теперь сэ напишет, что всё хорошо! Поражение случайно и не справедливо! Так же будет и на КМ...
20:35
sledac
То еще будет от канады и сша !!!!!!
20:34
US46
Красавчики чехи.) Имха, на классе.) Ждём вынос от Канады.)
20:34