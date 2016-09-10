Сборная России по буллитам проиграла Чехии

Сборная России в выставочном матче в Праге по буллитам по буллитам проиграла Чехии.

Следующий поединок в рамках подготовки Кубка мира команда Олега Знарка проведет в Питтсбурге против сборной Канады 14 сентября.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Свой первый матч на этом турнире россияне проведут 18 сентября со шведами.

Выставочный матч

Чехия – РОССИЯ – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров - 2 (Кузнецов, Емелин), 41:04 - 0:1. Плеканец - 2 (Фролик, Полак), 58:49 - 1:1.

Победный буллит: Хемски.

Вратари: Нойвирт (58:12 - 58:49) - Варламов.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 34 (15+8+9+2) - 21 (6+5+4+6).

Судьи: Гржибик, Дуайер.

10 сентября. Прага. o2 Arena.