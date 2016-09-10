20:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России по буллитам проиграла Чехии

Сегодня. Прага. Чехия - Россия - 1:1 Б. Фото REUTERS
Сегодня. Прага. Чехия - Россия - 1:1 Б. Фото REUTERS
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Сборная России в выставочном матче в Праге по буллитам по буллитам проиграла Чехии.

Следующий поединок в рамках подготовки Кубка мира команда Олега Знарка проведет в Питтсбурге против сборной Канады 14 сентября.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Свой первый матч на этом турнире россияне проведут 18 сентября со шведами.

Выставочный матч

Чехия – РОССИЯ – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров - 2 (Кузнецов, Емелин), 41:04 - 0:1. Плеканец - 2 (Фролик, Полак), 58:49 - 1:1.

Победный буллит: Хемски.

Вратари: Нойвирт (58:12 - 58:49) - Варламов.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 34 (15+8+9+2) - 21 (6+5+4+6).

Судьи: Гржибик, Дуайер.

10 сентября. Прага. o2 Arena.

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Упёртый русский

Как можно было звено Малкина выпустить при 5 на 6? Знаток все-таки слабоват как тренер - никакой работы над ошибками не ведется, нужных изменений в составе - нет... Женя тухнет в центре второго звена, его место - на крае!!! При 5 на 6 должен выходить Анисимов в центре, неужели не понятно? Пары защей привести в соответствие, Дацюка - в центр второго звена... Обидно, ведь все в наших силах, нужно только чтобы тренерский штаб работал лучше... Сёма сегодня чуть не потащил. МОлоток. В 3 матче стоять должен Василевский.

22:02

Boleijj protiv

Против Путина надо болеть!

22:01

цска 19781978

Вы лучше подумайте ,как захарченко свой арест обжалует

21:47

цска 19781978

Да вы что все стонете.Это товарняк всего

21:46

sledac

Дааааа, Газпромчука явно не хватало !!!!

21:44

цска 19781978

US46 Когда ты .......? При чем сделаешь это на классе

21:40

цска 19781978

US46 Когда ты .......

21:39

Бэн Джойс

Есть настойчивое подозрение, что СА тоже ушатает ватных.

21:08

sledac

CSKA79, они только в ску понтуются. Жду не дождусь когда матч ЦСКА-ску в полном их составе.

21:04

CSKA79

ОРЛОВ, ОВЕЧКИН, МАЛКИН И ДАДОНОВ - ХУДШИЕ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2-Х МАТЧЕЙ. ДАДОН В КОНЦОВКЕ ЗАСРАЛ 100% ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ. НИКАКУЩИЕ ЧЕХИ ВЫНЕСЛИ "ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ"

21:02

sledac

Такая игра нам (Российским болелам) не нужна !!!!!!!

20:57

Mon65

Так садиться нельзя в оборону, в конце противно было смотреть. Вся надежда на тренировки от Знарка.

20:52

Thomas_Boy

механик39 __________ Лучше кокейн.

20:51

механик39

Thomas_Boy Есть одна надежда не опозориться: нас отстранят от КМ. Нет, две: отстранят все остальные сборные. 20:40________________Нас спасет только МЕЛЬДОНИЙ .

20:48

DRW

Так же как и в первой игре: Игра была равна, играли....ну вы дальше сами знаете. :)))

20:48

sledac

rad19, позови приедем, шашлык, башлык, охоту и девочек организуй !!!!

20:46

sledac

rad19, к тебе в гости !!!!

20:45

sledac

poloskun, им плевать, как было всегда. Поставь хоть Путина главным тренером !!!! Все равно будет как об стенку горох. Кузнецов, что делает в сборной ???? Я не буду ни с кем спорить, но посмотрев последние игры сборной с его исполнением, особенно матч с сша толи в полуфинале толи в 1/4 финала Чемпионата мира, то он привез нам 2 шайбы. Потом поехал в нхл. Спрашивается, что он делает в сборной. Из за овечкина ????

20:44

Искремас

Если коротко, много позволяем и мало создаем. Не видно пока командных взаимодействий. Здесь Варли потащит, там Кузя решит...это не дело, конечно. У таких чехов должны выигрывать спокойно, с разницей три-четыре шайбы.

20:43

sp2012

Что и требовалось доказать,игры нет ни какой,даже дома был полный мрак. Оптимизма нет , и не добавилось. Отвратительно. Из группы точно не выйдем,даже и не сомневаюсь.Встречались 2 аутсайдера КМ.

20:41

mallwen

Могли и в основное выиграть, но проиграли совершенно по делу. Весь матч был продолжением третьего периода в Питере и доиграли до овертайма только благодаря Варламову. 3 на 3 чехов судьи 2 раза конечно простили - там могли решать в свою пользу, но с такой игрой 5 на 5 на КМ ничего хорошего не светит.

20:41

rad19

читаю знатоков и ржу , всех вас в колхоз......

20:40

Thomas_Boy

Есть одна надежда не опозориться: нас отстранят от КМ. Нет, две: отстранят все остальные сборные.

20:40

механик39

Что опять в команде нет комсомольской организации ?

20:39

sledac

Уровень нашей сборной не более.

20:38

poloskun

Мне жрать нечего, а он в штангу попадает!

20:37

Slim Taller

На Кубке Мира эти команды будут самыми слабыми,плюс сборная Европы.

20:36

Проба положительна

Ну вот..теперь сэ напишет, что всё хорошо! Поражение случайно и не справедливо! Так же будет и на КМ...

20:35

sledac

То еще будет от канады и сша !!!!!!

20:34

US46

Красавчики чехи.) Имха, на классе.) Ждём вынос от Канады.)

20:34

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Материалы других СМИ