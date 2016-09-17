21:05 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России перед игрой со Швецией посмотрит фильм "В бой идут одни старики"

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Сегодня сборная России всей командой посмотрит фильм "В бой идут одни старики". После него запланирован командный ужин. Завтра подопечные Олега Знарка проведут свой первый матч на Кубке мира, соперник - команда Швеции (начало - 22.00 по московскому времени).

Добавим, что сегодня капитану сборной России Александру Овечкину исполнился 31 год. Игроки сборной России в видеообращении уже поздравили форварда "Вашингтона" с днем рождения.  (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Abra Kadabra

harya88,да он просто ляпнул)))) а если серьезно то смотетрть надо фильм ледовое побоище)))

21:50

harya88

Пряслин В чем маразм?

21:42

Пряслин

Маразм крепчал...

21:27

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