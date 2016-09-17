Сборная России перед игрой со Швецией посмотрит фильм "В бой идут одни старики"

Сегодня сборная России всей командой посмотрит фильм "В бой идут одни старики". После него запланирован командный ужин. Завтра подопечные Олега Знарка проведут свой первый матч на Кубке мира, соперник - команда Швеции (начало - 22.00 по московскому времени).

Добавим, что сегодня капитану сборной России Александру Овечкину исполнился 31 год. Игроки сборной России в видеообращении уже поздравили форварда "Вашингтона" с днем рождения. (Алексей ШЕВЧЕНКО)