21:15 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России не примет участия в выборах в Госдуму

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Сборная России не будет участвовать в завтрашних выборах в Госдуму страны. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. По его словам, это просто невозможно, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Завтра подопечные Олега Знарка проведут свой первый матч на Кубке мира, соперник – команда Швеции (начало – 22.00 по московскому времени).

– Мы прорабатывали этот вопрос, но это технически невозможно, – отметил Ротенберг.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Русский Я

Жаль... для нашей страны важен каждый голос отданный Владимиру Владимировичу...

21:56

Lars Berger

Партия любителей пива потеряла пару десятков голосов...

21:41

RW.irk

Рома, ты вчера это начал "прорабатывать"? Ну тогда это конечно невозможно))

21:36

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