07:44 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина

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Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе капитана команды Александра Овечкина в ворота шведов в матче Кубка мира, сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), под эгидой которой проходит турнир.

Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в матче группового этапа Кубка мира. За семь секунд до окончания третьего периода арбитры не засчитали гол в исполнении Овечкина, посчитав, что он отправил шайбу в ворота рукой. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что на тот момент он еще не посмотрел повтор эпизода. Однако при этом он допустил, что российская сторона "что-нибудь предпримет", если удастся установить касание клюшкой.

"Российская сторона не имеет права оспорить решение", – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы НХЛ.

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