Сборная Канады победила команду США

Сборная Канады переиграла в матче группового турнира Кубка мира-2016 команду США со счетом 4:2. Дубль составе хозяев турнира оформил Мэтт Дюшен, по голу забили Кори Перри и Патрис Бержерон. У американцев по шайбе забросили Райан Макдонах и Ти. Джей. Оши.

Этот результат гарантировал канадцам и сборной Европы выход в плей-офф. В заключительном матче эти команды разыграют первое и второе места в группе А. Американцы и чехи шансов на попадание в следующую стадию турнира лишились.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа А

США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Голы: Макдонах - 1 (Степан, Кейн), 4:22 - 1:0. Дюшен - 1 (Власич, Торнтон), 5:51 - 1:1. Перри - 1 (Кутюр, Тэйвз), 6:05 - 1:2. Дюшен - 2 (Бернс), 12:07 - 1:3. Бержерон - 2 (Таварес, Пьетранджело), 28:50 - 1:4. Оши - 1 (ван Римсдайк, Павелски), 57:28 - 2:4.

Вратари: Куик (57:51) - Прайс.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (11+11+14) - 34 (13+11+10).

Судьи: Маколи, Фурлатт.

Торонто. Air Canada Centre. 19106 зрителей.