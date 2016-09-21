Сборная Канады победила команду США

Сборная Канады переиграла в матче группового турнира Кубка мира-2016 команду США со счетом 4:2. Дубль составе хозяев турнира оформил Мэтт Дюшен, по голу забили Кори Перри и Патрис Бержерон. У американцев по шайбе забросили Райан Макдонах и Ти. Джей. Оши.
Этот результат гарантировал канадцам и сборной Европы выход в плей-офф. В заключительном матче эти команды разыграют первое и второе места в группе А. Американцы и чехи шансов на попадание в следующую стадию турнира лишились.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа А
США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Голы: Макдонах - 1 (Степан, Кейн), 4:22 - 1:0. Дюшен - 1 (Власич, Торнтон), 5:51 - 1:1. Перри - 1 (Кутюр, Тэйвз), 6:05 - 1:2. Дюшен - 2 (Бернс), 12:07 - 1:3. Бержерон - 2 (Таварес, Пьетранджело), 28:50 - 1:4. Оши - 1 (ван Римсдайк, Павелски), 57:28 - 2:4.
Вратари: Куик (57:51) - Прайс.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (11+11+14) - 34 (13+11+10).
Судьи: Маколи, Фурлатт.
Торонто. Air Canada Centre. 19106 зрителей.
Mavr03
Алексей Х Сейчас шведы сольют сборной U23 в одну шайбу. В итоге у шведов и у нордамерики по 4 очка будет и у обеих сборных положительная разница шайб. У Швеции плюс 2, у американцев плюс 3. У наших сейчас 0. И надо будет сб России обыгрывать в 2 шайбы финнов. Одно хорошо, нам будет известен счет))) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Все перепутал и перемешал. У пиндосов нет очков и 4 им уже ну никак не набрать для полуфинала
06:08
Mavr03
надо переиграть: пиндосне помешали выиграть!
06:04
Алексей Х
Сейчас шведы сольют сборной U23 в одну шайбу. В итоге у шведов и у нордамерики по 4 очка будет и у обеих сборных положительная разница шайб. У Швеции плюс 2, у американцев плюс 3. У наших сейчас 0. И надо будет сб России обыгрывать в 2 шайбы финнов. Одно хорошо, нам будет известен счет)))
06:04
maxcds
MAPKJIAP, не может быть. эксперты до сих пор ждут их в финале) средняя команда, напористая, мастеровитая, не более.
05:56
MAPKJIAP
Асашай в пролете с общей разницей шайб -5, лошки=)))
05:53