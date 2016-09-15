04:37 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная Европы забросила шесть шайб в ворота Швеции

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Сборная Европы нанесла крупное поражение Швеции (6:2) в выставочном матче. Хет-триком в составе европейцев отметился немец Леон Драйзайтль. Для его команды эта победа стала первой в рамках подготовки к Кубку мира-2016. Напомним, что Швеция – соперник сборной России по групповому турниру Кубка.

Выставочный матч

Швеция – Европа – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Драйзайтль (Нидеррайтер, Хара), 8:53 - 1:0. Татар (бол., Габорик, Штрайт), 22:48 - 2:0. Драйзайтль (Нидеррайтер, Зайденберг), 34:31 - 3:0. Д. Седин (бол., Карлссон, Экман-Ларссон), 37:07 - 3:1. Ванек (Цуккарелло-Осен), 45:01 - 4:1. Драйзайтль (Йоси, Зайденберг), 46:46 - 5:1. Хернквист (Хедман, Форсберг), 55:09 - 5:2. Копитар (п.в., Татар, Секера), 59:28 - 6:2.

Нереализованный буллит: Хансен (24:21, Европа).

Вратари: Галак - Лундквист (Маркстрем, 47:01, 57:16 - 59:28).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (10+8+6) - 36 (10+9+17).

Судьи: Ли, Сазерленд.

15 сентября. Вашингтон. Verizon Center. 13523 зрителя.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sp2012

Осталось недолго ждать,всего лишь воскресенье. А там все вопросы отпадут либо их добавиться много!!! Выставочные матчи-это спектакли!!! Не больше не меньше!!!!

05:48

sp2012

А что объяснять,итак всё ясно. Шведы дали возможность выиграть матч Европе и не надо обольщаться этим результатом. Просто сдали игру. Не играли. Надо же показать,что Европа может играть,хотя в группе у Европы североамериканцы выиграют в 2-3 шайбы. Без проблем. Ну,а с чехами пободаются,здесь сам бог велел.

05:46

maxcds

Жду икспэртов, утверждавших что шведы вторая по силе сборная КМ)) лол)))))))))) объяснения то должны быть разгрому?! не? это ж не по буллитам иль в одну шайбу проигрыш. Тут каждая сборная может обыграть любую. Вон параллельно великолепный Кэри только спасает подпиндосников от разгрома)) тащщщщит страшно просто)

05:00

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