Сборная Европы в овертайме победила Чехию

Сборная Европы вырвала победу у Чехии (3:2 ОТ) в овертайме группового турнира Кубка мира. Решающая шайба на счету Леона Драйзайтля. Европейцы вышли в лидеры группы А, где также выступают США и Канада. Именно канадцы станут их следующим соперником, встреча состоится в ночь на четверг по московскому времени.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа A
Чехия – Европа – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Хара – 1 (Ванек, Беллемар), 30:04 – 0:1. Ворачек – 1 (Йордан, М. Михалек), 33:28 – 1:1. Цуккарелло-Осен – 1 (Галак), 42:17 – 1:2. Ганзал – 1 (бол., Соботка, Хемски), 48:31 – 2:2. Драйзайтль – 2 (Цуккарелло-Осен), 62:05 – 2:3.
Нереализованный буллит: Копитар (22:31, Европа).
Вратари: Мразек – Галак.
Штраф: 12 – 8.
Броски: 30 (5+9+13+3) – 41 (8+21+10+2).
Судьи: Сазерленд, Фурлатт.
19 сентября. Торонто. Air Canada Centre.
Искремас
Еврикам приз зрительских симпатий, однозначно! Обалденно ребята играют. На опыте, на мастерстве. Приятно смотреть.
01:16
djavdet
Хоккей уровня четвертьфинала-полуфинала ЧМ.
01:10
ростовский свин
Неплохой хоккей показали европейцы.Причем сыграли первым номером.Считай уже в полуфинале.И с ними никому легко не будет.ЖДем что с канадой покажут.
01:02
Сужу Кубок как могу
За Европой смотреть интересно.
00:56
Thomas_Boy
Европейцы молодцы, конечно. При этом хоккей на КМ - лучшее средство от бессонницы. Даже ЧМ порой интереснее.
00:56