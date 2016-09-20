00:43 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная Европы в овертайме победила Чехию

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Сборная Европы вырвала победу у Чехии (3:2 ОТ) в овертайме группового турнира Кубка мира. Решающая шайба на счету Леона Драйзайтля. Европейцы вышли в лидеры группы А, где также выступают США и Канада. Именно канадцы станут их следующим соперником, встреча состоится в ночь на четверг по московскому времени.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа A

Чехия – Европа – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хара – 1 (Ванек, Беллемар), 30:04 – 0:1. Ворачек – 1 (Йордан, М. Михалек), 33:28 – 1:1. Цуккарелло-Осен – 1 (Галак), 42:17 – 1:2. Ганзал – 1 (бол., Соботка, Хемски), 48:31 – 2:2. Драйзайтль – 2 (Цуккарелло-Осен), 62:05 – 2:3.

Нереализованный буллит: Копитар (22:31, Европа).

Вратари: Мразек – Галак.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 30 (5+9+13+3) – 41 (8+21+10+2).

Судьи: Сазерленд, Фурлатт.

19 сентября. Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Чехия - Европа

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldcup/2016/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Искремас

Еврикам приз зрительских симпатий, однозначно! Обалденно ребята играют. На опыте, на мастерстве. Приятно смотреть.

01:16

djavdet

Хоккей уровня четвертьфинала-полуфинала ЧМ.

01:10

ростовский свин

Неплохой хоккей показали европейцы.Причем сыграли первым номером.Считай уже в полуфинале.И с ними никому легко не будет.ЖДем что с канадой покажут.

01:02

Сужу Кубок как могу

За Европой смотреть интересно.

00:56

Thomas_Boy

Европейцы молодцы, конечно. При этом хоккей на КМ - лучшее средство от бессонницы. Даже ЧМ порой интереснее.

00:56

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