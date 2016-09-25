Сборная Европы обыграла Швецию и вышла в финал Кубка мира

Сборная Европы нанесла поражение команде Швеции в полуфинальном матче Кубка мира, который проходит в Торонто. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Крюгера. Шведы открыли счет усилиями Никласа Бэкстрема, но европейцы ответили точными выстрелами Мариана Габорика и Томаша Татара. В конце третьего периода шведы отыгрались благодаря голу Эрика Карлссона. В начале овертайма победу европейцам принес Татар, оформивший дубль.
Шведы потерпели второе поражение на Кубке мира и покидают турнир. Первый раз они проиграли команде Северной Америки. Сборная Европы в финале встретится с командой Канады, которая вчера обыграла сборную России со счетом 5:3. Финальная серия продлится до двух побед. Первая игра состоится 28 сентября в 03:00 по московскому времени.
Кубок мира
Полуфинал
Швеция - Европа – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Бэкстрем - 1 (Строльман, Хернквист), 22:31 - 1:0. Габорик - 1 (Эрхофф, Копитар), 36:27 - 1:1. Татар - 1 (Секера), 40:12 - 1:2. Карлссон - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 55:28 - 2:2. Татар - 2 (Цуккарелло-Осен, Копитар), 63:43 - 2:3.
Вратари: Лундквист - Галак.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 39 (10+9+17+3) - 31 (5+16+8+2).
Судьи: О`Рурк, О`Халлоран.
25 сентября. Торонто. Air Canada Centre.
Пятачок
Абсолютно отстойный турнир. Большинство топовых команд приехали с не сильнейшими составами и в плохой физической и игровой форме. Зачем было устраивать весь этот балаган? Чтобы канадцы покуражились над полуживыми соперниками? Самый никчемный турнир из всех под этой вывеской. Позор!!! А болелы смотрят эту муть и пыхтят от злобы в своих комментах. Даже Евровидение с Борей Моисеевым с бородой - и то не так отстойно как этот липовый кубок мира.
13:05 26 сентября
vada
Марио66, полез гуглить, чтобы проверить свою память. Ванкувер. Звено Бержерон-Кросби-Нэш начинало игры. В Сочи Бенн-Кросби-Бержерон играло в конце турнира. В плей-офф играли Кунитц-Кросби-Бержерон. С учетом, что канадцы часто варьируют состав, даже разбивая клубные связки, то смело можно сделать вывод, что Кросби-Бержерон связка, которую тренеры частенько видят. Память еще работает.) Насчет Бержерона продолжу, если он не играл с Кросби, то он играл в четвертом звене 4 форвардом или одним из. Так что я все равно буду настаивать, что он именно из-за Кросби или как я сказал ранее "Ей богу Бержерон в сборной, только из-за Кросби. Не было бы Кросби Бержерона не было бы или максимум 4 звено с минимум игрового времени и игрой в меньшинстве время от времени."
11:44 26 сентября
Марио66
vada, Бержерон играет в сборной Канаде от того, что входит в топ-3 двухсторонних форвардов НХЛ, а не из-за Кросби, с которым его связывают лишь возраст и вызовы в национальные команды еще с юниорки. В Ванкувере (первой для обоих ОИ) Сидней играл с Игинлой и Нэшем, а в Сочах с Картером и Куницем. ЗЫ. Вот Марчанд, он да, в сборную на КМ попал исключительно как партнер Бержи по Бостону. Но сам Патрис вполне себе самостоятельная единица, не нуждающаяся в "ведущем" игроке.
09:55 26 сентября
spawn0
Вот услышал недавно мнение одного из наших экспертов,что Малкин последним закончил чемпионат и поэтому не в лучшей форме сейчас,но позвольте.а разве Кросби не играет с ним в одном клубе? Но он в потрясающей форме,глаза горят,заряжен на борьбу и лидер своей сборной-стопроцентный!!! Считаю ,что пока мы будем возлагать большие надежды на Овечкина ,Малкина и Дацюка--мы будем топтаться на месте и вечно проигрывать, хватит их брать в сборную, они играли так,как будто их заставляют выходить на лёд,Дацюку с его травмами-пора заканчивать,сказать ему спасибо и хватит ему своё здоровье добивать, ну и тренерский штаб,за все эти годы уже,что Знарок возглавляет сборную-у неё так и нет катастрофически нет-большинства, понятно,что до 18 года карт-бланш,но уже сейчас видно,что нас ждёт на ОИ ,очередной провал. Хочется отметить,конечно Боборовского,он сделал много, был лучшим, Тарасенко,Кузнецова и Кучерова,вот наши действительно лидеры сборной.
09:12 26 сентября
sp2012
Thomas_Boy(На самом деле КК 80-х были интереснее с точки зрения противостояния систем и схем. Чехословаки исповедовали одну модель игры, шведы - другую. Наши и североамериканцы... Ну тут все понятно. Сейчас все играют одинаково, при этом какая-то деградация у чехов, наши старались, но не дотерпели, время финнов не пришло, а шведы будто не хотели в финал. Многие сборные играли так, словно их заставил выйти на лед) Ни убавить ни прибавить!!
08:31 26 сентября
sp2012
Ну,что любители КМ,кто прав оказался ,говоря об этом турнире,что так потренируются и начнут играть первенство США-КАНАДА,восторгов не поубавилось от "великого турнира". Даже молодёжка Америки не помогла вытащить этот турнир,изначально лажовый по своей сути и не смотрибельный. Что можно отметить из игр,только Россия-СА и Швеция -СА,да и то с натягом. Полуфинал Россия-КАНАДА-это тоже не супер,наших хватило на 2 периода!!!!
08:08 26 сентября
sp2012
Глубоко сомневаюсь,что шведы в финале лучше были бы. Европа не устоит ,конечно с Канадой ,но проиграть не должна много.Будет примерно,как в группе. 2-3 шайбы в каждом матче. Шведы не лучше бы сыграли и не надо иллюзий. Наши лохи,что проиграли шведам. Смотрели бы финал Россия-КАНАДА,а так будем созерцать,я лично особо и смотреть не буду. Не на что.
07:58 26 сентября
saber1
Обычный предсезонный турнир, большая часть игроков не в форме, отсюда и результаты. В финале у Европы шансов нет, как ни крути Крюгером.
07:52 26 сентября
sp2012
Бен Ричардс----А что ты хотел,если 3-е место на ДОМАШНЕМ ЧМ считается успехом,о чём вообще можно говорить!!!! На ОИ будет очередная плюха. С 1998 года мы играем всё хуже и хуже на ОИ. И улучшения не предвидится!!! Хоккей в РОССИИ умер!!! А Выигрыши ЧМ -это так блаж. ЧМ-08,09 ещё можно в актив записать,да ЧМ-12- игроцкий чемпионский титул. Билл там не мешал игрокам. А дальше мрак,не думаю,что ближайшие 2 ЧМ в призёрах будем.
07:49 26 сентября
MAPKJIAP
Сборная Европы если и проиграет, то получается уступит только одной Канаде=))) Обьграли Амеров, Чехов, Шведов, хороший результат от сборной аутсайдера, хороший коучинг, что тут еще сказать=)
05:08 26 сентября
gretzkyfan
Оборжаться
04:27 26 сентября
сосед китайцев
вот это сюрприз!!!а я то сокрушался,что не поставил на шведов когда они повели,а оно вон как Михалыч)))букмекеры довольно потирают руки
04:18 26 сентября
maxcds
Не понял по моменту с победным голом... Коньком же забил? или посчитали что не было движения ногой? кто смотрел?
04:14 26 сентября
disergio
Могли бы выставить команду Колхозной Хоккейной лиги наравне с национальной, которая преимущественно из игроков НХЛ. По моему они бы смотрелись лучше национальной команды. Хотя с Канадой им все равно не потянуть.
02:51 26 сентября
vada
Бен Ричардс . Овечкин ни капли не провалился. Он сыграл, так как играет последние года 3 как в клубе так и сборной. Он играет ровно. Вопрос только как его использовать. При своем несомненном таланте и лидерских качествах его сложно максимально использовать на площадке. В последние годы его роль свелась к стоянию в левом круге вбрасывания и постоянных бросках по воротам, импровизация в виде паса Тарасенко это крайне редкая вещь. Были ли в его карьеры такие пасы ой боюсь придется поломать голову и не факт, что вспомните. Учитывая манеру игры Сани ему сложно подобрать партнеров. Вот например есть интресный пример. Звено Кросби. Маршан-Кросби-Бержерон. Ей богу Бержерон в сборной, только из-за Кросби. Не было бы Кросби Бержерона не было бы или максимум 4 звено с минимум игрового времени и игрой в меньшинстве время от времени. Но есть Кросби. А Бержерон играет с Кросби на всех крупных турнирах , дай бог памяти чуть ли не с Турина. Маршан напарник Бержерона по звену в Бостоне. И вот получилось звено. Кросби, Бержерон( я даже не могу выделить чем он хорош, хотя последний сезон он провел по очкам здорово) и снайпер-колючка Маршан. И это скорее всего даже не тренерская работа, а работа Кросби, который сразу сказал с кем он будет играть, хотя вряд ли где это вспывет, слишком они уж дисциплинированные. В нашей сборной все не так. А давно бы уже подумали с участием игроков как использовать наших звезд в постоянных связках, а то каждый турнир меняют, мучаются а толку какой год нет.
01:57 26 сентября
spetrov
Монте-Кристо (Мститель), извини, пож-ста... А вот если политику отбросить, тебя местами интересно почитать. Кому-то, уверен, и чаще. Парни, просто просьба, отбросьте политику в здешних рассуждениях. :)
01:44 26 сентября
Сужу Кубок как могу
Вот что значит тренер понимает свою работу. Сборная Европы 100% тренерский успех.
01:33 26 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Бен Ричардс....................... Извини, но твоя "аналитика" к аналитике никакого отношения не имеет.
01:32 26 сентября
Бен Ричардс
Почитал некоторые высказывания. Было забавно, ну прямо как комментаторы Первого канала. Когда все только начиналось, они говорили: "заждались, наконец-то увидем всех лучших...это по уровню игроков самый сильный турнир...за нас выступают звезды Овечкин, Малкин...канадцы признают, что у нас лучшее в мире нападение", а в полуфинале при счете 2:5 снова понеслись старые песни лузеров о главном: "это всего лишь очередной этап подготовки к главному турниру - Олимпийским играм, хотя не известно будут ли там выступать игроки из НХЛ".Не трудно догадаться, если бы наши выиграли у Канады, сейчас бы со всех сторон неслось, что это "убедительный реванш за досадные поражения на чемпионатах мира и ОИ". Не будем заниматься самообманом.Это очень престижный,сильный по составу турнир,который мы проиграли, но вполне могли и выиграть. Наша команда была просто плохо подготовлена и прежде всего в плане "физики",что не удалось компенсировать тактическими решениями. На своём уровне (не лучше и не хуже) был только Бобровский. Защитники слабы: ни разрушать, ни атаку начать и поддержать, как мне кажется, у нас была самая слабая защита на турнире. Нападение провалилось, не было забивных лидеров, без которых большие турниры не выигрываются. Овечкин и Малкин, хотя и несомненные звёзды, были тенью самих себя.Про игру в большинстве- наш главный козырь ещё с советских времен, вообще не хочется упоминать, такого я не видел никогда за несколько десятилетий. Самое печальное, что наши руководители спорта, хоккея, игроки вместо объективного и самокритичного разбора, поиска просчетов для их устранения в будущем, дают сами себе положительные оценки, мол сыграли хорошо в свою силу, жестко, переходя в глухую оборону (если бы так свои ворота от канадцев защищали, точно бы не проиграли) отрицают любой намёк на критику, ищут оправданий в невезении,как будто у нас была куча нереализованные моментов, а к нам в ворота все залетало.Печально и беспросветно все это выглядит.
01:20 26 сентября
vada
victor- Если уж брать по результату то Россия 3-4 ая. А про четверки я говорил по силе, но так как были составлены группы 3 команды из нашей группы никак не могли оказаться в полуфинале. Не поверили организаторы в своих молодых. Европейцы оказались в финале волей судеб, молодец Крюгер сумел объединить коллектив, но в финале будет без шансов. Каждый матч канадцев будет по 1.2 кэфом идти, если не по 1.15.
01:05 26 сентября
victor
Vada: "Наша группа все равно сильнее, в четверке должны были быть Канадцы, наши, шведы и молодые, ... " По результату - их группа сильнее - обе кjманды в финале! А росиия - 4-я - 5-я (и только за счет Бобровского). )))
01:00 26 сентября
vada
victor - Чушь полная. Шведы сильнее Европейцев в линии обороны, вратарской линии и приблизительно на уровне по моему мнению все же со скромным перевесом в линии атаки( у Европейцев есть одна суперзвезда Копитар и несколько хороших молодых игроков, остальные ветераны, чья карьера на закате) У шведов их суперзвезды тоже на закате карьеры, исключая Бэкстрема наверное в линии атаки, но молодых игроков хороших поболее, чего стоит один Форсберг. Это хоккей, всякое бывает, мы били канадцев, когда они были сильнее, американские студенты били сильную Советскую сборную, да каждый сезон случаются сенсации в каком-то конкретном матче. Шведы сбавляли по ходу турнира. Европейцы смогли на уровне пройти весь турнир. Наша группа все равно сильнее, в четверке должны были быть Канадцы, наши, шведы и молодые, если чисто по силе. Американцев намеренно убрал, без их молодежи в их команде есть только Кейн и Павелски и куча работяг.
00:43 26 сентября
Mikeroft
Древняя восточная мудрость гласит - можно привести лошадь к реке, но невозможно заставить ее пить воду. В финал попали те, кому это финал был нужен больше всего, и это справедливо. А дальше пусть у организаторов голова болит - зачем они в этот блудняк ввязались.
00:35 26 сентября
victor
Итого - после полуфинала Европа - Швеция. россия - 4-5-е в мире - делят с молодыми америками. А всякие мы могли бы - это шизофрения ))) В каждой стране найдется пара-тройка хороших хоккеистов. Индивидуально Европа в сумме сильнее шведов. Отсюда и результат.
00:32 26 сентября
Странник-777
У нас самая сильная группа..., чехи - пустое место..., сборная Европы - мальчики для битья, клоуны, сбродная команда..А они вот в финале играют. Попади наши в другую группу - уехали бы домой с 4-го места... Скоро в хоккее будет такое же УГ, как и в футболе. КХЛ, КХЛ,... Гаити, Гаити...
00:30 26 сентября
vada
То что Малкин не готов абсолютная правда. Человек не сумел после кубка Стэнли восстановиться. Бывает. Не брать его не могли никак, а вот уменьшить время по ходу турнира можно было. Вообще молодые наши ребята горели на этом кубке, попробовать тройку Панарин-Кузнецов-Тарасенко( Кучеров) по ходу турнира. Наверное с Никитой все же. И дать им побольше игрового времени. Черт не шутит, могли взорвать, а так пытались сделать 3 звена и везде был тормозящий элемент, да тройки были более менее сбалансированы на защиту и атаку, но ударной тройки так и не вышло.
00:30 26 сентября
spetrov
...Юноша, вы можете даже и не пытаться. :)
00:28 26 сентября
spetrov
Rome22, да, я уже понял, что по сути тебе сказать нечего. :) Поэтому все твои потуги меня задеть уходят в пустое пространство. :)
00:28 26 сентября
Rome22
spetrov.... вспоминаешь про Маховлича и Кемпеса....а я то думаю, что такой зануда? оказывается вон оно что - старый как говно мамонта!....
00:26 26 сентября
spetrov
Позволю себе небольшую ремарку. "Овечкин за сборную (где надо играть в более-менее комбинационный хоккей) всегда так играет, а Малкин на этот раз приехал вообще не готовый.. это недочет тренеров..." И этот юноша говорит "я лучше почитаю твои "умные" выводы и "компетентные" заключения..." Наслаждаюсь уровнем внезапно всплывающих специалистов. :)))
00:23 26 сентября