Сборная Европы обыграла Швецию и вышла в финал Кубка мира

Сборная Европы нанесла поражение команде Швеции в полуфинальном матче Кубка мира, который проходит в Торонто. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды Ральфа Крюгера. Шведы открыли счет усилиями Никласа Бэкстрема, но европейцы ответили точными выстрелами Мариана Габорика и Томаша Татара. В конце третьего периода шведы отыгрались благодаря голу Эрика Карлссона. В начале овертайма победу европейцам принес Татар, оформивший дубль.

Шведы потерпели второе поражение на Кубке мира и покидают турнир. Первый раз они проиграли команде Северной Америки. Сборная Европы в финале встретится с командой Канады, которая вчера обыграла сборную России со счетом 5:3. Финальная серия продлится до двух побед. Первая игра состоится 28 сентября в 03:00 по московскому времени.

Кубок мира

Полуфинал

Швеция - Европа – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бэкстрем - 1 (Строльман, Хернквист), 22:31 - 1:0. Габорик - 1 (Эрхофф, Копитар), 36:27 - 1:1. Татар - 1 (Секера), 40:12 - 1:2. Карлссон - 1 (Х. Седин, Д. Седин), 55:28 - 2:2. Татар - 2 (Цуккарелло-Осен, Копитар), 63:43 - 2:3.

Вратари: Лундквист - Галак.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (10+9+17+3) - 31 (5+16+8+2).

Судьи: О`Рурк, О`Халлоран.

25 сентября. Торонто. Air Canada Centre.