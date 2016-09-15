Саку Койву: "В сборной России собраны игроки, способные забить в любую секунду"

Экс-капитан "Монреаля" и сборной Финляндии Саку Койву в интервью "СЭ" отметил талант игроков, вошедших в заявку сборной России на Кубок мира-2017. Он признал, что финны будут опасаться россиян, оказавшихся с ними в одной группе.

– Каково ваше видение сборной России в ее нынешнем, весьма отличном от Сочи-2014 составе?

– Мне еще предстоит посмотреть ее контрольный матч с Канадой, чтобы прийти к каким-то первым выводам, но на бумаге мы видим подбор чрезвычайно талантливых игроков, который могут забить гол в любую секунду. Состав очень хорош, и когда в нем столько таланта, невозможно его не опасаться.

– Считаете ли, что молодое поколение – Тарасенко, Панарин, Кузнецов, Кучеров – способно сильно изменить лицо этой команды?

– Они все здорово играли в прошлом сезоне в регулярке, а кое-кто из них – и в плей-офф НХЛ. У каждого из них – ведущие роли в их клубах, одних из ведущих в лиге. Если они будут играть такие же роли в сборной, то с учетом их способностей сделают ее гораздо более опасной. (Игорь РАБИНЕР)