Саку Койву: "Лайне действительно похож на Овечкина"

Экс-капитан "Монреаля" и сборной Финляндии Саку Койву в интервью "СЭ" отметил большой потенциал молодых финских игроков. Также он признал сходство между 18-летним Патриком Лайне и россиянином Александром Овечкиным.

– У вас появилось поколение новых талантов – Лайне, Ахо, Пулюярви. Первому и третьему предстоит дебют в НХЛ.

– Это феноменально талантливые игроки, тут никаких сомнений нет. Но надо помнить, что им всего 18-19. Мы должны дать им время. Но думаю, что они привыкнут к лиге очень быстро. Это видно даже по тому, как меняется игра Лайне на протяжении трех выставочных матчей. И против США он выдал уже очень сильное выступление.

– Лайне постоянно сравнивает себя с Овечкиным – своим кумиром. Согласны, что у них схожий стиль?

– У них обоих – великолепный бросок, с помощью которых способны забивать из любой точки. Патрик доказал это в матче с американцами в большинстве. Сходств действительно много. Но нужно подождать. (Игорь РАБИНЕР)