Ряд матчей Кубка мира-2020 может пройти в России

Исполнительный директор НХЛ Дональд Фер допустил проведение ряда матчей Кубка мира-2020 в России. Стартовавший на днях Кубок мира-2016 проходит в Торонто. Сборная России уже провела один матч, в котором уступила Швеции (1:2).

- Если мы примем решение проводить часть Кубка мира за пределами Северной Америки, то отдельные матчи определенно могут пройти в России. Но какого-то конкретного решения по следующему турниру пока нет, - цитирует ТАСС Фера. - По окончании нынешнего Кубка мира мы все проанализируем и решим, в каком формате проводить следующий турнир. Мы обратим внимание на все нюансы - время, место, продолжительность и так далее.

Также Фер подчеркнул, что популярность Кубка мира не повлияет на переговоры об участии энхаэловцев в Олимпиаде-2018.

- Я очень сомневаюсь, что возможный успех текущего Кубка мира как-то скажется на переговорах об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года, - сказал Фер. - Это два разных турнира, каждый со своей историей и со своими целями, поэтому не нужно их сталкивать. Могу точно сказать, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде.