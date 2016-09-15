Россия в овертайме уступила Канаде

Сборная России в выставочном матче проиграла Канаде – 2:3 ОТ. У россиян в основе время отличились Александр Овечкин и Артемий Панарин. Решающий бросок на счету Райана Гецлафа. Стоит отметить, что овертайм проходил в формате "три на три".
Подопечные Олега Знарка пропустили в результате неудачной смены, из-за чего канадский форвард вышел один на один с Сергеем Бобровским. Кстати, российский голкипер совершил в этой встрече 45 сэйвов.
Этот матч стал последним для сборной России в рамках подготовки к Кубку мира-2016. В трех выставочных играх она потерпела два поражения. Первый поединок турнира россияне проведут 18 сентября против Швеции.
Выставочный матч
Канада – РОССИЯ – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 - 1:0. Овечкин (бол., Панарин, Малкин), 43:40 - 1:1. Панарин (Дадонов, Шипачев), 47:25 - 1:2. Таварес (Даути), 53:58 - 2:2. Гецлаф (Бернс), 63:29 - 3:2.
Вратари: Прайс - Бобровский.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 48 (14+15+15+4) - 26 (5+10+8+3).
Судьи: Дуайер, О`Халлоран.
15 сентября. Питтсбург. Consol Energy Center. 12322 зрителя.
sp2012
maxcds---- наивный человек. Ничего не видишь кроме результата. Ещё раз повторяю,что кэнаки играли с нами в кошки мышки!!! Не напрягаясь отыгрались. Не стоит обольщаться этим результатом,в третьем периоде нам просто дали поиграть. Если дойдём до кэнаков в турнире,то шансов ноль,чтобы там не говорили спецы на Матч-ТВ.. про 2 встречи равных соперников,размажут нас ,как в финале 2 года назад или в Ванкувере. Не надо тешить себя иллюзиями!!! Пусть сборная из группы выползет для начала!!!!
05:58
Алексей Х
Нытиков смотрю пока больше))
05:54
MaximAZ
слово "адекватный" преобретает новый, я бы сказал неожиданный окрас. Я не знаю какой именно хоккей смотрел этот "адекватный" свистун, но явно не тот, в котором участвовала РФ и Канада сегодня. Иди матчасть учи, куконя.
05:52
MAPKJIAP
sp2012, согласен Канада поддавалась, чтобы создать иллюзию для болельщиков, что есть тот кто может их обыграть и соответственно созданная интрига привлечет зрителя на трибуны... З.Ы. Орлов это капец, Тарасенко не видно, Зайцев какой то скованный, медленно принимал решения и делал очевидные передачи, Анисимов слабоват, З.Ы.Ы. В целом сборная России Ниже классом((((((
05:50
maxcds
Поздравляю адекватных камрадов. Те кто не смотрел : 1. В целом. по тому как развивалась игра - кэнаки отскочили. Именно великолепный Кэри оставил их в игре в 3м периоде, сделав два фантастических сэйва. Ну и нельзя не отдать должно, что защита кэнаков намного сильнее нашей прежде всего индивидуально. Эх нам бы хотя бы братьев Мироновых с Каспером... Уж о Константинове с Фетисовым не мечтаю... Боум - красавец. Спасеньищщщще! Смог защитить пустые ворота когда великолепная советская тройка хлеб, щипач и дадон расчертили гениальную комбинацию по пустым бросал щипач. По эпизодам: особенно в овертайме стало очевидно преимущество отдельных наших нападающих в индивидуальном мастерстве над дуболомами подпиндосников. Отдельных нападающих. Ибо Саша 8 играть совершенно не хочет с момента подписания своего мегаконтракта. Саня - имей совесть! Проснется в тебе честолюбие или все с хоккеем завязал? Сначала Саша зачем то полез через борт, его завязали и шайбу отобрали. Плохой пример заразителен - вышел Заяц, сделал тоже самое, завязали, шайбу у нас выцарапали, неудачная смена еще и получили то, что получили. P.S. Игра доставила кучу положительных эмоций. Прежде всего подтвердил мои ожидания, что все мы можем, если захотим. Приятно видеть отбрасывающихся подпиндосников в 3 периоде. Кислую мину Гецлафа. Страх в глазах кэнаков. От КМ прежде всего жду хорошего хоккея и разбитую .бучку пэрри.
05:47
.BattleFish.
Очень полезная встреча! Канадцы имели запас сил и прибавляли когда нужно было, перебросали наших, создали больше опасных моментов, у россиян играл надежно Бобровский, не пожарил, наши не ломались не гнулись и не паниковали, может только первые десять минут, кароч играли в целом неплохо! В овертайме должны были забрасывать ибо первые минуты возили канадцев, но досадная ошибка и все! ЗЫ шайба тавареса не должна была быть засчитана!
05:38
sp2012
Особо радоваться нечего,канадцы,когда захотели тогда и счёт сравняли,играли не напрягаясь. В кошки мышки с нами . Возили 2 периода,потом устроили комедию с удалениями привезли себе 2 шайбы и без проблем отыгрались,Хотя шайба не чистая. Правильно повторы делали. Всё не айс и не надо обольщаться,не смогли удержать победный счёт в матче расслабленным противником.И чему радоваться,всё равно проиграли.Играли отвратительно,моментами из зоны не могли выйти. А перепас -это просто пипец. Бросать надо ,когда есть возможность!!!! Не убедила игра сборной. Дай бог из группы выйти. Шведы сегодня тоже комедию разыграли. Поддавки какие-то,а не хоккей!!!
05:37
Восставший из пепла
Канада 48 бросков! Собрались и выиграли. Наши только 5 на 3 в бол-ве забивают.
05:37
ZoSo
Если бы не Бобровский то 10 могли пропустить! Первые 2 периода как будто из под палки играли, шайба вообще не держалась! Надеюсь разыграются и покажут за что им такие бабки платят! ))
05:35
Алексей Х
Норм игра
05:35
spetrov
Какая-то неизбежность.
05:33
zoolord
Полный косяк в овертайме, нельзя с синей линии давать выход один на один.
05:33