Россия в овертайме уступила Канаде

Сборная России в выставочном матче проиграла Канаде – 2:3 ОТ. У россиян в основе время отличились Александр Овечкин и Артемий Панарин. Решающий бросок на счету Райана Гецлафа. Стоит отметить, что овертайм проходил в формате "три на три".

Подопечные Олега Знарка пропустили в результате неудачной смены, из-за чего канадский форвард вышел один на один с Сергеем Бобровским. Кстати, российский голкипер совершил в этой встрече 45 сэйвов.

Этот матч стал последним для сборной России в рамках подготовки к Кубку мира-2016. В трех выставочных играх она потерпела два поражения. Первый поединок турнира россияне проведут 18 сентября против Швеции.

Выставочный матч

Канада – РОССИЯ – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Бержерон (Кросби, Бернс), 8:49 - 1:0. Овечкин (бол., Панарин, Малкин), 43:40 - 1:1. Панарин (Дадонов, Шипачев), 47:25 - 1:2. Таварес (Даути), 53:58 - 2:2. Гецлаф (Бернс), 63:29 - 3:2.

Вратари: Прайс - Бобровский.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 48 (14+15+15+4) - 26 (5+10+8+3).

Судьи: Дуайер, О`Халлоран.

15 сентября. Питтсбург. Consol Energy Center. 12322 зрителя.

Трансляция матча Канада - Россия