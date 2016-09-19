Россия стартовала на Кубке мира с поражения от Швеции

Сборная России уступила Швеции (1:2) в матче группового турнира Кубка мира. По шайбе у шведов забросили Габриэль Ландеског и Виктор Хедман. Автором единственного гола у россиян стал Александр Овечкин. При этом капитан сборной России на последних секундах мог сравнять счет, но взятие ворот не засчитали судьи.
Следующим соперником команды Олега Знарка станет сборная Северной Америки. Встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, начало – в 03.00 по Москве.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа B
РОССИЯ – Швеция – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Ландеског - 1 (бол., Карлссон, Бэкстрем), 30:41 - 0:1. Хедман - 1 (Хагелин, Х. Седин), 32:52 - 0:2. Овечкин - 1 (Малкин, Дацюк), 59:27 - 1:2.
Вратари: Бобровский (58:37) - Маркстрем.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 28 (8+11+9) - 29 (10+10+9).
Судьи: Маколи, О`Рурк.
18 сентября. Торонто. Air Canada Centre.
Thomas_Boy
spetrov _________ я Пеле тоже не видел. Только нарезки. :) Да, поздновато уже. Удачи. Еще раз с победой наших! _________ И тебя!) Сыграли сегодня хорошо. Думал, не отойдут после немцев, но молодцы.
02:05
Генри Морган
2Новоуепинни spetrov ...Он заметно меньше игр сыграл, судьи его вроде бы так не охраняли (как, говорят, охраняли временами ------------------------ Лошок, это НХЛ, судьи никого не "охраняют" )) Коффи прикрывал, да. Но не судьи. Ибо если судьи кого-то бы начали охранять - пипец лиге по билетам, баблу и тд. Тока в такую совковую голову, как твою, такое приходит. Запомни: никто не заинтересован в том, чтобы кого прикрывать или подсуживать. Ибо это всем сразу видно и пипец доходам. Сразу бизнес накрывается. Ты лошок совецкий, этого не понимаешь )) Твоя динама в футболе - в пердиве )) _______________________________________________________________________________________________________ Я про это вчера писал. Судьи в НХЛ максимально объективны. Вот, непонятно, почему FIFA держалась до последнего времени. Почти на каждом турнире они кому-нить помогают через судей. Немного помогли бразильцам в 2014. Но, когда соперник намного сильней, как тут поможешь? Так вот, почему FIFA, как бизнес-модель не валится? Вот это интересно. А американцы - молодцы! Что НБА, что НХЛ смотреть всегда интересно было. Да и футбольный Чемпионат тоже неплох.
02:05
Mikeroft
Он сделает - подрочит.
02:04
Новоуепинни
Томми, а если тебе не нравится при президенте, то че ты на стуле сидишь, овца? Или баран? Или даже козел? Иди и делай ))
02:04
Новоуепинни
Thomas_Boy spetrov А надо было выбрать. :) Я все-таки за Лемье в итоге склонился. Несмотря на результативность Уэйна. _________ Я всегда болел за "Питтсбург" Лемье в противостояниях с "ЛАК" Гретцки. Но Уэйн мне казался чуть более умным что ли... Тут сложно. Это как выбрать кто сильнее: кит или слон?) 01:52 ------------------------- Томми-бой выкупается )) Слабенький на своем уровне, гадит в комментах про партию власти и тащится от НХЛ )) Убогий, че )) Диванный писатель, чмошный ))
02:02
Mikeroft
Охранять могут в РФПЛ, потому что это не бизнес-проект, а распил-увод денег в оффшоры - проект. НХЛ зарабатывает деньги сама, а считать болельщиков за лохов могут только Прядкин и Гинер.
02:01
spetrov
Thomas_Boy, я Пеле тоже не видел. Только нарезки. :) Да, поздновато уже. Удачи. Еще раз с победой наших!
01:59
Новоуепинни
spetrov ...Он заметно меньше игр сыграл, судьи его вроде бы так не охраняли (как, говорят, охраняли временами ------------------------ Лошок, это НХЛ, судьи никого не "охраняют" )) Коффи прикрывал, да. Но не судьи. Ибо если судьи кого-то бы начали охранять - пипец лиге по билетам, баблу и тд. Тока в такую совковую голову, как твою, такое приходит. Запомни: никто не заинтересован в том, чтобы кого прикрывать или подсуживать. Ибо это всем сразу видно и пипец доходам. Сразу бизнес накрывается. Ты лошок совецкий, этого не понимаешь )) Твоя динама в футболе - в пердиве ))
01:58
Генри Морган
2Thomas_Boy Короче, верю, что эти ... проснутся и заиграют.) Больше верить не во что. Пользуясь случаем, хочу поздравить с победой на выборах нашу потрясающую "Единую Россию", которая ни на минуту не позволяет усомниться в своем превосходстве! Когда узнал, что набрали 47,7% - рыдал от счастья и гордости. Ура, товарищи! ________________________________________________________________________________________________________ Да вы бы их послушали!) Эти придурки реально верят, что их любимое ведро горячо поддержали те, кто не пошёл на выборы!)))) Клоуны, блин.))) Цирк отдыхает.)))
01:56
Thomas_Boy
spetrov __________ С Марадоной и Пеле мне проще.)) Хотя я не видел игры Пеле вживую. Ладно, пора спать. Финнов не буду смотреть... Хватит КМ на сегодня. Спасибо за диалог и доброй ночи!
01:56
Zigo
Монте-Кристо (Мститель) . .BattleFish............... Что интересно, на Яндексе нет. Только на Гугле. Что я увидел. На 56 секунде швед касается шайбы не клюшкой, а перчаткой своей. А значит гол был.___ подобное описывается в правилах?
01:55
spetrov
Thomas_Boy, Тут сложно. Это как выбрать кто сильнее: кит или слон? ---- Или между Марадоной и Пеле. :)
01:54
Новоуепинни
Монте-Кристо (Мститель) . .BattleFish............... Что интересно, на Яндексе нет. Только на Гугле. Что я увидел. На 56 секунде швед касается шайбы не клюшкой, а перчаткой своей. А значит гол был. 01:48 ------------------- Монтя, ты хоть и совок, но кроме яндекса есть еще куча камер )) А так-то ты жжешь, нет вопросов ))
01:53
Thomas_Boy
spetrov А надо было выбрать. :) Я все-таки за Лемье в итоге склонился. Несмотря на результативность Уэйна. _________ Я всегда болел за "Питтсбург" Лемье в противостояниях с "ЛАК" Гретцки. Но Уэйн мне казался чуть более умным что ли... Тут сложно. Это как выбрать кто сильнее: кит или слон?)
01:52
spetrov
...Он заметно меньше игр сыграл, судьи его вроде бы так не охраняли (как, говорят, охраняли временами Гретцки), а средняя результативность (кроме всего прочего) на уровне. Причем тем более на уровне именно в КС. Выше, чем у Гретцки.
01:51
Новоуепинни
Thomas_Boy spetrov _________ Кстати, спорили недавно, кто лучше, Лемье или Гретцки. Ты как считаешь? ___________ Макаров и Крутов.) А так вообще... Гретцки, наверное. Я никогда не задавался этим вопросом. По мне они оба в достаточной степени велики. 01:46 --------------- 2 одиночества совковых сошлись. Не подеретесь, не . Сублимируем ? Пар выпускаем?
01:51
Монте-Кристо (Мститель) .
.BattleFish............... Что интересно, на Яндексе нет. Только на Гугле. Что я увидел. На 56 секунде швед касается шайбы не клюшкой, а перчаткой своей. А значит гол был.
01:48
Thomas_Boy
Avon151281 __________ Самый лучший турнир это МЧМ,а остальное все так себе.В последнее время вообще хоккей взрослых сборных,причем и Канады тоже, не шибко симпатичный. __________ Это точно. Тут на все 100%, нет - на 146% согласен. Или же мы стареем.
01:48
Новоуепинни
.BattleFish. Новоуепинни .BattleFish. Новоуепинни ты чертос иди проспись, завтра стекломой еще привезут, сходишь на выборы заново! 01:31 --------------------- Запомни: я не хожу на выборы )) потому что иногда за бабло я работаю на них и зарабатываю бабло )) а сами выборы - это для лохов типа тебя )) извини, но так и есть )) 01:37----------бабло ты можешь заработать только торгуя своей попкой на ростовской трассе, иди смеши кого нибудь другого путинский электорат!) 01:39 ---------------- Глянь как тритттяк на ОИ-80 пропускал, я тут даже ссыль кидал ))
01:48
spetrov
А надо было выбрать. :) Я все-таки за Лемье в итоге склонился. Несмотря на результативность Уэйна.
01:48
Thomas_Boy
spetrov ___________ они вроде уже за полтинник перевалили. __________ Тем более рад за них.)
01:47
Thomas_Boy
spetrov _________ Кстати, спорили недавно, кто лучше, Лемье или Гретцки. Ты как считаешь? ___________ Макаров и Крутов.) А так вообще... Гретцки, наверное. Я никогда не задавался этим вопросом. По мне они оба в достаточной степени велики.
01:46
$n10nep$
Весёлый© .BattleFish. ___ Клюшкой я не заметил, Овца показывал, что перчаткой, а это не считается. 01:19 ================================== Товарищ Веселый, стыдно не знать, что этот жест обозначает не то, что забил перчаткой, а то, что шайба в воротах, то есть гол по правилам.
01:46
spetrov
Thomas_Boy, они вроде уже за полтинник перевалили.
01:45
Искремас
Всё плохо. Игры нет. Тренерской мысли нет. Заряженности на борьбу тоже нет. Если бы не откровенная пруха, должны были повторить судьбу штатников в матче с евриками. Как они с молодняком собираются играть, вообще непонятно.
01:45
Thomas_Boy
Короче, верю, что эти ... проснутся и заиграют.) Больше верить не во что. Пользуясь случаем, хочу поздравить с победой на выборах нашу потрясающую "Единую Россию", которая ни на минуту не позволяет усомниться в своем превосходстве! Когда узнал, что набрали 47,7% - рыдал от счастья и гордости. Ура, товарищи!
01:44
Mikeroft
В НХЛ люди бьются до кровавых мозолей даже не за титул, а просто за место в составе. А тут перед самым сезоном поломать себе кость, порвать связки, усугубить старую травму. Кто потом за это спасибо скажет ? Знарок ? А семью, кто кормить будет ? Пушкин ? Вон Малкин весь прошлый сезон от травм мучался, и он побежит в кость играть ? Счас. А есть игроки вообще без контракта, то есть им завтра скажут давай досвидания - и в АХЛ пойдешь за гроши ломаться. А если КМ выиграешь, об этом через год-другой никто и не вспомнит. Кубок этот нужен только канадцам, хотя тоже непонятно зачем.
01:44
Генри Морган
2Thomas_Boy spetrov ...Thomas_Boy, вспомни Кубок Канады какого-нибудь 87-го года (если видел, конечно). Разве можно сравнить те турниры с этим расслабоном? ___________ Я не просто смотрел, я тебе могу и результаты, и составы назвать. Почему такой расслабон-то? Почему они не хотят играть? Это ведь наши лучшие хоккеисты. Если для них турнир не важен, то что вообще для них важно? ______________________________________________________________________________________________ А вот с этим согласен. Даже добавить нечего. Всегда удивляло, что ни футболисты, ни хоккеисты не хотят выкладываться. Причём нигде. Вот все остальные это делают. Наши - нет. И ноют постоянно. Тогда об одном, сегодня о другом. Это ментальность такая видимо. Ну, а что?) Здесь и так неплохо кормят. Да и при совке так же здорово им было. Правда, Тихонов не щадил "ЦСКА", а Лобановский "Динамо" (Киев). И что-то им удавалось выигрывать. Тихонову даже больше, чем Лобановскому.
01:44
Avon151281
Thomas_Boy Самый лучший турнир это МЧМ,а остальное все так себе.В последнее время вообще хоккей взрослых сборных,причем и Канады тоже, не шибко симпатичный.
01:43
Zigo
BattleFish. Zigo .BattleFish. Послушай дурик,я ничего тут не утверждал,а полностью доверяю решению судью,так он правила хоккея знает лучше нас двоих,а вот ты тут доказывал обратное,так что твоя претензия прежде не ко мне должна быть адресована,а к самому себе 01:33-------------дурика ты в зеркале увидишь, судьи тоже ошибаются и достаточно часто, верь им и дальше, очень часто в прошлом сезоне просили повторы тренеры так как шайбы были засчитаны из оффсайдов или игры в площади ворот и т.д.!____________ Еще раз,или ты жираф,если в этом эпизоде судья ошибся или не по правилам НХЛ не засчитал шайбу,как ты это утверждаешь,то докажи это,я буду только рад что сможешь это доказать,без доказательств это болтовня,мы же ведь русские-мы любим доказательства
01:43