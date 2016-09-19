Россия стартовала на Кубке мира с поражения от Швеции

Сборная России уступила Швеции (1:2) в матче группового турнира Кубка мира. По шайбе у шведов забросили Габриэль Ландеског и Виктор Хедман. Автором единственного гола у россиян стал Александр Овечкин. При этом капитан сборной России на последних секундах мог сравнять счет, но взятие ворот не засчитали судьи.

Следующим соперником команды Олега Знарка станет сборная Северной Америки. Встреча состоится в ночь с понедельника на вторник, начало – в 03.00 по Москве.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

РОССИЯ – Швеция – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Ландеског - 1 (бол., Карлссон, Бэкстрем), 30:41 - 0:1. Хедман - 1 (Хагелин, Х. Седин), 32:52 - 0:2. Овечкин - 1 (Малкин, Дацюк), 59:27 - 1:2.

Вратари: Бобровский (58:37) - Маркстрем.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (8+11+9) - 29 (10+10+9).

Судьи: Маколи, О`Рурк.

18 сентября. Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Россия - Швеция