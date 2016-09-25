Россия проиграла Канаде в полуфинале Кубка мира

Сборная России уступила Канаде (3:5) в полуфинале Кубка мира. Голами у россиян отметились Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин. Сергей Бобровский совершил 42 сэйва. У канадцев дубль оформил Брэд Маршан, три (1+2) очка набрал капитан Сидни Кросби. Соперник хозяев турнира по финалу определится в поединке сборных Европы и Швеции.
Торонто (Канада)
Кубок мира
Полуфинал
Канада – РОССИЯ – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Голы: Кросби - 3, 7:40 - 1:0. Кучеров - 2 (Зайцев, Малкин), 28:46 - 1:1. Кузнецов - 2 (Телегин, Дадонов), 36:24 - 1:2. Маршан - 2 (Кросби, Бержерон), 37:36 - 2:2. Маршан - 3 (Кросби, Бержерон), 41:16 - 3:2. Перри - 2 (Кутюр, Власич), 45:48 - 4:2. Таварес - 1 (Гецлаф, Власич), 49:22 - 5:2. Панарин - 1 (Кулемин, Кучеров), 59:53 - 5:3.
Вратари: Прайс - Бобровский (57:57).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 47 (17+16+14) - 34 (7+8+19).
25 сентября. Торонто. Air Canada Centre.
о..енно довольный Роджер
смотреть вечно можно на три вещи - как течет вода,горит огонь и играет Канадская Сборная!!
16:41 25 сентября
SSNA7
To Монте-Кристо_____Вас придурков в России 95%.......т.е., ты, какбэ, с лёгкой руки себя к оставшимся 5% причислил...типа - я-то точно не придурок, я ж мыслить умею, не то что мои соседи и начальник. Ну-ну...
11:32 25 сентября
Niсk
А все равно не стыдно за хоккей в России
11:21 25 сентября
spetrov
Монте-Кристо (Мститель), ты когда пишешь что-нибудь про политику, добавляй хотя бы такие простые слова как "на мой взгляд", "по моему мнению". Я понимаю, что сам себе ты видишься образцом объективности, а вокруг тебя сплошь недалекие людишки, планктон, но отдельные пассажи читать без улыбки просто невозможно. А еще лучше, если перестанешь вообще про политику писать. Не твое это (пока). По всему видать мал ты еще годками. Отдельным пунктом - когда ты говоришь, что роман Оруэлла "про это" и у нас "гораздо хуже", не забывай, пожалуйста, что роман Оруэлла как раз про них. Это очевидно, если просто беспристрастно посмотреть на происходящее вокруг.
07:54 25 сентября
oleg.bob
Хоккейный Пеле- это Гретцки. А Кросби - типа Роналду.
07:48 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Кросби - Абиде Пеле. Не выше. Талантливый футболист из Ганы.
06:49 25 сентября
о..енно довольный Роджер
Кросби - Хоккейный Пеле!!
06:35 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
sp2012................. По сути все верно. Хотя есть желание поправить, но не стану. Лучше добавлю. Вчера у Кунгурова в ЖЖ вышла отличная статья. Отчего погибла советская цивилизация. Где он пишет, что мы не продолжение советского народа. Он погиб вместе со страной. А варвары, которые пришли грабить остатки советской Империи. Аналог того, как варвары грабили, погибшую Римскую империю. Эпохально сказано.
06:31 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
maxcds................ Добавлю. Только в России это происходит гораздо в большей степени. Начиная с 0-х действительность в стране подменяет ПИАР. Народ видит не то, что происходит в стране на самом деле, а что говорят СМИ. И почти никто ничего не понимает. У большинства нет общей картины. Так только отрывки. Все окружающие такие.
06:01 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
maxcds................... Так либеральная парадигма везде одинакова. Что в метрополии - США. Что в колонии - России. Везде идет зомбирование с помощью СМИ, Отупление охлоса. Роман Оруэлла 1984 об этом.
05:57 25 сентября
maxcds
kargot ...Зомбоящик свое дело делает - за 25 лет образовались десятки миллионов безмозглого планктона в когда-то самой читающей и интеллектуальной стране мира. Печально. Достойно сопротивлялись, но канада объективно сильнее на данный момент./// ты не прав. Люди все понимают, может не все просто. У пиндосов, кстати, тоже зомбоящик еще ого-го. намного огогоистей. Ты пообщайся с ними (пиндосами). Умора. Про книжки поговори так вообще оборжешься. так то они Наполеона победили. Но так было всегда и будет (про зомбоящик). Главная задача - воспитание молодежи, что м числе в спорте, в свете правильных идеалов. чего всем желаю. А то сейчас молодежь без доступа к интернету просто вымрет, став постарше, оценку всему и вся (и самое страшное людям) будет давать исключительно через призму денежных знаков. Матрица великий фильм. Там многое показали.
05:51 25 сентября
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Thomas_Boy ____________________________ как тебе сверху припают оч большую тыкву, тогда может и мысли у тебя появятся не совсем убогие. а то от твоих комментов шизанутой психушкой несет периодически.
05:47 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
sp2012................. Со всеми претензиями согласен..... Только до Третьяка вообще полный развал в российском хоккее был. Он делает то, что может. Другие и этого не сделают. Нет у нас ни игроков высокого уровня на всю сборную, защитники никакие, ни сильных тренеров, ни специалистов. Наш хоккей отстал от мирового на 25 лет. А из тренеров осталось только Квартального попробовать. Остальных кандидатов уже с позором с должности тренера скинули. БыЗов и Билла. Можно тренера из Канады позвать. Я об этом уже писал. Канадец и наш тренер. Канадец теоретик, наш мотиватор. Но Третьяка нет смысла трогать. Не он виноват, а развал страны, ее деградация. Нет детских и юношеских школ. И последние закрываются. А те, что остались в областных центрах, погоду не делают. Точнее там тренеры делают бабло на богатых родителях. Тупик и безнадега в стране. причем тут Третьяк ?
05:43 25 сентября
maxcds
И еще интересно есть ли на канадских форумах идиоты, которые открыто "троллят" своих, поддерживая соперника. Это ж какими... слово б поприличнее подобрать... оленями надо быть? отдай должное сопернику, но болей за своих.
05:43 25 сентября
Многочлен
Когда не смотрел матч и заходишь почитать аналитику местных вменяемых, а в комментах только шконки и подхвостья)
05:42 25 сентября
Future23
sp2012. сложно спорить с гадалкой
05:40 25 сентября
kargot
Монте-Кристо (Мститель) . да бесполезно обьяснять ЕдРосовскому электорату такие вещи - по зомбоящику говорят, что все окей, а то что в реальной жизни страны анус - это все происки госдепа. Зомбоящик свое дело делает - за 25 лет образовались десятки миллионов безмозглого планктона в когда-то самой читающей и интеллектуальной стране мира. Печально. Достойно сопротивлялись, но канада объективно сильнее на данный момент.
05:40 25 сентября
Future23
подбесил
05:39 25 сентября
Future23
Кузнецов тоже подбелил, вместо того чтоб какого-то петуха изображать надо было играть лучше- довы..ся.
05:38 25 сентября
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Канадцы играли в наш, советский хоккей. Мда-ааа..
05:38 25 сентября
sp2012
Future23---У нас молодая оборона, ребята прибавят в нхл за парк лет, станет лучше.Наивный человек,ничего они не прибавят!!!
05:36 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Ладно. Хватит о политике. Пора ложиться спать. Спасибо еще раз сборной России, что подарила надежду. И нее ее это вина, что надежды растаяли. Канада сейчас намного сильнее. Чем сборная обескровленной "реформами" России... Блин. Опять о политике. Ну никак без нее не обойтись..
05:35 25 сентября
Future23
бывает мертвые тащишь, а вроде бы простая зашла. Но здесь грех предъявлять, там до этого счёт уже мог быть изначально разгромный ещё в первом периоде.
05:34 25 сентября
Thomas_Boy
Нашелся-таки дурачок.))
05:34 25 сентября
maxcds
* 2 пары норм защей
05:32 25 сентября
Thomas_Boy
Кто-нибудь обратит внимание на Роджера? Чувак мается...)
05:32 25 сентября
sp2012
Монте-Кристо (Мститель)---- Спасибо за такое воссоздание,уже игроков в России нет. Всем видно,что НХЛ-цы Малкин,Овечкин и иже с ними не тянут,но они же незаменимые. Надо их постоянно тащить на все соревнования,а как же ,вдруг выстрелят. Где им замена???? И в этом заслуга Трепьяка?!!!! Будь этот вратарик мужиком,ушёл сразу после СОЧИ!!! Сочи я ему никогда не прощу. Это он практически Сочинскую Олимпиаду проиграл. И за что ему спасибо говорить??? Не думал,что доживу до времён,когда Канада будет нас ни во что не ставить. И сегодня играли в пол-конька,захотели бы сильно, размазали под 10-0. Надо же шоу устроить.,якобы с борьбой.
05:31 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Спартач и че?..................... Я в курсе всего. И как питер свой бюджет нищий не мог свести, пока ботекс ему Газпром не подарил. И как Газпром стал налоги в питере платить, а раньше платил в Западной Сибири. Аналогично и в Москве. Предприятия и производства по стране, а налоги платят в Москву по месту регистрации хозяев, питер своими предприятиями свой бюджет и на 20% обеспечить не может. Я смотрел цифры. В Москве еще меньше процент. Это города-селитеры. Со временем они свое получат. Ибо селитера либо убивают, либо селитер убивает организм. Но в итоге все равно погибает.
05:29 25 сентября
Thomas_Boy
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ ______ а тебе под хвост че припаяли? губы ушастые? х-а-ха-ха-хааааааааа )))))))))))))))))))) __________ Не, до кофеварки ты не дорос пока. Тебе, парняга, с напильника начинать надо. Хотя и напильник где-то поумнее.
05:29 25 сентября
maxcds
Поздравляю подпиндосников с заслуженной победой. Бобр - красавец! всегда это говорил и до сих пор считаю, но третья банка полностью его. Решающая шайба. Вот такая ирония судьбы... Кроме нас никто канаде сопротивления не окажет.
05:27 25 сентября