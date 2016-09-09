Россия прибыла в Прагу на матч с Чехией

Сборная России прибыла в Прагу, где завтра в рамках подготовки к Кубку мира проведет второй контрольный матч против команды Чехии, информирует пресс-слежба ФХР. Первая встреча между этими соперниками, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой российской команды со счетом 4:3.

До Кубка мира подопечные Олега Знарка 15 сентября сыграют еще со сборной Канады. Сам турнир стартует 17 сентября в Торонто. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, состоящей из игроков Канады и США не старше 23 лет.