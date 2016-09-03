Роман Ротенберг: "Вопрос посещения Кубка мира зависит от решения МИД Канады"

Вопрос посещения Романом Ротенбергом Кубка мира в Торонто зависит от решения канадского МИД, с которым ведется соответствующая работа. Об этом рассказал сам Ротенберг, являющийся первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В июле 2015 года Вашингтон расширил список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние экономические санкции, введенные ранее на основании четырех исполнительных указов президента США в связи с событиями на Украине. В список вошел и Роман Ротенберг.

– Полечу или не полечу (на Кубок мира) зависит в первую очередь от канадского МИДа, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – На сегодняшний день ведется работа, чтобы все эти решения мне формализовали.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На предварительном этапе турнира сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки.