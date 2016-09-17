Роман Ротенберг: "Видим позитивную тенденцию во взаимоотношениях с НХЛ по Кубку мира-2020"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг еще раз подчеркнул: Россия готова принять Кубок мира 2020 года. По словам руководителя, НХЛ идет на контакт по этому вопросу, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Что касается идеи провести Кубок мира-2020 в России, есть разные варианты, – отметил Ротенберг. – Например, провести у нас домашние матчи нашей сборной на групповом этапе. Готовы мы провести турнир и полностью. Видим позитивную тенденцию во взаимоотношениях с НХЛ – и по Кубку мира, и по другим вопросам.