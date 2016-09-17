21:22 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг: "Видим позитивную тенденцию во взаимоотношениях с НХЛ по Кубку мира-2020"

0
0
0
2

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг еще раз подчеркнул: Россия готова принять Кубок мира 2020 года. По словам руководителя, НХЛ идет на контакт по этому вопросу, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Что касается идеи провести Кубок мира-2020 в России, есть разные варианты, – отметил Ротенберг. – Например, провести у нас домашние матчи нашей сборной на групповом этапе. Готовы мы провести турнир и полностью. Видим позитивную тенденцию во взаимоотношениях с НХЛ – и по Кубку мира, и по другим вопросам.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lars Berger

Борис будет участвовать в Кубке Мира 2020?

21:38

skua

Какой фантазер...

21:32

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ