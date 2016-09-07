Роман Ротенберг: "Россия готова провести Кубок мира 2020 года"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что Россия готова к тому, чтобы принять следующий Кубок мира. По словам руководителя, есть смысл перейти в КХЛ на маленькие площадки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Следующий Кубок Мира через 4 года планируется провести в другой стране. Будет ли Россия претендовать хотя бы на часть турнира?

– Мы это уже предлагали. Готовы к проведению, хоть частично, хоть полностью. Вы же видели как в Москве прошел чемпионат мира.

– Есть ли смысл и в КХЛ перейти на маленькие площадки?

– Хорошо, что наша сборная сейчас в "Юбилейном" работает на маленькой площадке. Конечно, то что в Европе играют на одних, а в Америке на других полях – это определенный камень преткновения. Но это, больше, финансовый вопрос. Для того чтобы у нас поменять все площадки требуются серьезные инвестиции. Но, конечно, в этом есть смысл. Тренер сборной тоже поддерживает эту идею – чтобы все играли на одинаковых полях. Например, для тех сборных, что привыкли играть на маленьких сейчас все равно получат на Кубке мира некоторое преимущество. Приехали бы они к нам – было бы наоборот.