13:52 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг: "Россия готова провести Кубок мира 2020 года"

0
0
0

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что Россия готова к тому, чтобы принять следующий Кубок мира. По словам руководителя, есть смысл перейти в КХЛ на маленькие площадки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Следующий Кубок Мира через 4 года планируется провести в другой стране. Будет ли Россия претендовать хотя бы на часть турнира?

– Мы это уже предлагали. Готовы к проведению, хоть частично, хоть полностью. Вы же видели как в Москве прошел чемпионат мира.

– Есть ли смысл и в КХЛ перейти на маленькие площадки?

– Хорошо, что наша сборная сейчас в "Юбилейном" работает на маленькой площадке. Конечно, то что в Европе играют на одних, а в Америке на других полях – это определенный камень преткновения. Но это, больше, финансовый вопрос. Для того чтобы у нас поменять все площадки требуются серьезные инвестиции. Но, конечно, в этом есть смысл. Тренер сборной тоже поддерживает эту идею – чтобы все играли на одинаковых полях. Например, для тех сборных, что привыкли играть на маленьких сейчас все равно получат на Кубке мира некоторое преимущество. Приехали бы они к нам – было бы наоборот.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ