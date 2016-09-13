23:59 13 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг: "Проблемы с поездкой на Кубок мира? Их нет"

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что у него нет проблем с поездкой в Канаду на Кубок мира по хоккею. В июле 2015 года власти США ввели санкции в отношении ряда юридических и физических лиц, среди которых оказался и Роман Ротенберг.

– Наверное, скоро об этом узнаете. Я уже все знаю, просто зачем мне делиться с вами, – приводит слова Ротенберга "Р-Спорт". – Это мои личные вопросы. Все хорошо. Проблем нет.

Кубок мира по хоккею состоится в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет с командой Швеции 18 сентября.

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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160913/1078096342.html

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