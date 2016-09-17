Роман Ротенберг: "Отсутствие Войнова на Кубке мира - удар по сборной России"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил сожаление по поводу того, что защитник Вячеслав Войнов не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира. Однако, по словам руководителя, в команде и так собраны лучшие игроки на данный момент, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Насколько серьезны были попытки отстоять Вячеслава Войнова? И были хоть малейшие шансы?
– Вы затронули очень важный вопрос. Жалко, что Славу в итоге не пустили в Канаду. Это игрок, который с точки зрения спортивного результата очень помог бы нашей команде. Он все-таки здесь добился серьезных результатов, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Если мы будем говорить о спорте и не станем затрагивать какие-то другие вещи – это удар по нам.
Но надо исходить из того, что есть. Мы ни о чем не жалеем. Выбор игроков – это прерогатива главного тренера. На сегодняшний день лучшие хоккеисты находятся в команде. Надо поддерживать ее и пожелать всем удачи. А Слава Войнов, знаю, переживает, и думаю, что ему дадут еще не один шанс проявить себя на международной арене, в том числе и на Кубках мира.
– А вы узнали у юристов, почему это происходит? Он ведь уже полностью отбыл наказание перед законом. Почему лига как частная компания его бессрочно дисквалифицировала?
– Здесь все очень просто. Он не имеет права играть в НХЛ, соответственно, он не имеет права играть на Кубке мира. У него не дисквалификация, но он на сегодняшний день не может подписать контракт в НХЛ. Поэтому она и не допускает его к Кубку мира, поскольку он проходит полностью по регламенту НХЛ.
Бен Ричардс
Об отсутствии Войнова сожалеют, будто он второй Бобби Орр или по крайней мере Вячеслав Фетисов. Просто смешно. Глядя на сегодняшний состав сборной становится очень жалко, что в нем нет молодых и полных сил Макарова, Крутова, Ларионова, Фетисова, Касатонова, Жлуктова, Капустина, Балдериса, Федорова,Буре,Могильного, Ковальчука. Вот тогда мы бы всем точно показали, что такое "красная машина"
23:41 17 сентября
avlaq
Нам всё время каких-то яиц не хватает.
22:47 17 сентября
механик39
Пример Войнова это другим наука ,что можно делать хулиганам в России ЗАПРЕЩЕНО в США .
22:35 17 сентября
Тарасено
Присутствие там сборной - вот удар по России и лично я по этому поводу тоже выражаю сожаление.. Помогать зарабатывать баксы канадам и штатам разве. Нечего там сейчас делать, турнир нерегулярный, заточен исключительно на прибыль, пусть сами играют, еще немного санкций мы переживем, имхо
22:30 17 сентября