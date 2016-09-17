Роман Ротенберг: "Отсутствие Войнова на Кубке мира - удар по сборной России"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил сожаление по поводу того, что защитник Вячеслав Войнов не сможет сыграть за сборную России на Кубке мира. Однако, по словам руководителя, в команде и так собраны лучшие игроки на данный момент, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Насколько серьезны были попытки отстоять Вячеслава Войнова? И были хоть малейшие шансы?

– Вы затронули очень важный вопрос. Жалко, что Славу в итоге не пустили в Канаду. Это игрок, который с точки зрения спортивного результата очень помог бы нашей команде. Он все-таки здесь добился серьезных результатов, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Если мы будем говорить о спорте и не станем затрагивать какие-то другие вещи – это удар по нам.

Но надо исходить из того, что есть. Мы ни о чем не жалеем. Выбор игроков – это прерогатива главного тренера. На сегодняшний день лучшие хоккеисты находятся в команде. Надо поддерживать ее и пожелать всем удачи. А Слава Войнов, знаю, переживает, и думаю, что ему дадут еще не один шанс проявить себя на международной арене, в том числе и на Кубках мира.

– А вы узнали у юристов, почему это происходит? Он ведь уже полностью отбыл наказание перед законом. Почему лига как частная компания его бессрочно дисквалифицировала?

– Здесь все очень просто. Он не имеет права играть в НХЛ, соответственно, он не имеет права играть на Кубке мира. У него не дисквалификация, но он на сегодняшний день не может подписать контракт в НХЛ. Поэтому она и не допускает его к Кубку мира, поскольку он проходит полностью по регламенту НХЛ.