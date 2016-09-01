14:19 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг не поедет в США на выставочный матч перед Кубком мира

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не планирует ехать на выставочный матч с командой Канады в Питтсбург. В июле прошлого года власти США ввели санкции в отношении 11 физических и 15 юридических лиц, среди которых оказался и Роман Ротенберг. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года. Перед турниром российская сборная проведет выставочный матч с командой Канады в Питтсбурге 14 сентября.

- В США точно не поеду, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. 

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160901/1058201609.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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намкрыш

Ещё бы он поехал!))) И... Кобзона с собой прихватил!)))

14:53

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