Роман Ротенберг не поедет в США на выставочный матч перед Кубком мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не планирует ехать на выставочный матч с командой Канады в Питтсбург. В июле прошлого года власти США ввели санкции в отношении 11 физических и 15 юридических лиц, среди которых оказался и Роман Ротенберг. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года. Перед турниром российская сборная проведет выставочный матч с командой Канады в Питтсбурге 14 сентября.

- В США точно не поеду, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга.