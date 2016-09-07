Роман Ротенберг: "Интервью Перри станет дополнительным стимулом для наших игроков"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что надо сконцентрироваться на подготовке к Кубку мира и не отвлекаться на пиар-акции. По словам руководителя, канадцы уже успели разозлить российскую команду.

– Правда ли, что НХЛ по итогам Кубка мира хочет выйти на сумму чистой прибыли в 65 миллионов долларов при обороте в 135 миллионов, а сборные платят по полмиллиона за участие?

– Это – правильный вопрос. Так получилось, что когда велись переговоры по Кубку мира, я не принимал в этом участия. Это было сделано до нас. Мы уважаем это решение, но на будущее надо отстаивать свои интересы. Деньги идут на развитие хоккея, поэтому свою выгоду хочется соблюсти максимально. Будем отстаивать интересы своей страны и федерации. Это самое важное, а не плясать под чужую дудку.

– Какое впечатление от первых дней подготовки сборной к Кубку мира?

– Сегодняшняя тренировка прошла в хорошем темпе, готовимся максимально хорошо. Но итоги надо будет подводить в зависимости от результата. А сейчас – громкий пиар никому не нужен. Нужно концентрироваться на своей работе. Мы уже видели выступление канадских игроков. Игрок канадцев Кори Перри дал интересное интервью – думаю, оно станет дополнительным стимулом для наших игроков. Мне показалось, он решил специально разозлить нашу команду. Думаю, у него это получилось.