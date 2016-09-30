09:29 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Рок Тичар: "Тяжело быть на уровне Копитара"

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Словенский нападающий "Автомобилиста" Рок Тичар, выступавший на Кубке мира за сборную Европы, отметил, что успешное выступление в Торонто вдохновляет хоккеистов из маленьких стран. Команда Европы дошла до финала, где в двух матчах уступила канадцам.

– Эта сборная вдохновляет всех нас, что в наших маленьких странах есть такие сильные игроки, что мы можем ими быть, – цитирует Р-Спорт Тичара. – Что касается словенцев, то тем ребятам, что играют в КХЛ, в том числе и мне, тяжело быть на уровне того же Анже Копитара. Мы играем в хорошей лиге, пытаемся становиться еще лучше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/

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