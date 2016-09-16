Рикард Гренборг: "Уважаю российский хоккей, сборную и Знарка"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подчеркнул в преддверии стартового матча Кубка мира-2016 с Россией, что наставник соперника Олег Знарок заслуживает уважения. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье. Команда России обыграла шведов в полуфинале чемпионата мира-2014 в Минске. На последних секундах той игры Знарок показал скамейке соперника "жест смерти", проведя большим пальцем по своему горлу. Знарок и его "оппонент" Гренборг получили по одному матчу дисквалификации, главный тренер сборной России смотрел за победным финалом с трибун.

В феврале Знарок и Гренборг встретились в Вашингтоне, после чего шведский тренер в своем микроблоге в Twitter выложил совместное фото с российским коллегой.

– Я уважаю сборную России, российский хоккей и тренер Олега Знарка, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Он доказал своей работой, результатами со сборной России, что заслуживает уважения. Нас ждет отличная игра в воскресенье. Селфи со Знарком в феврале? Мы встретились в феврале в США, мне было приятно с ним сфотографироваться.