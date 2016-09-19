Рикард Гренборг: "Швеция не изменила план на игру с Россией из-за болезни Лундквиста"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подчеркнул, что болезнь основного голкипера Хенрика Лундквиста не изменила план команды на первую игру Кубка мира против сборной России. В воскресенье россияне потерпели поражение от шведов со счетом 1:2, единственную шайбу в составе россиян забросил Александр Овечкин. Перед матчем стало известно, что шведам придется сменить основного вратаря.

– Мы не изменили план на игру, мы знали, что Якоб Маркстрем – хороший вратарь. Кто сыграет в следующем матче? Вернемся к этой ситуации позже, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Хедман сегодня был рабочей лошадью, играл во всех сложных ситуациях. Я знал, что он может так играть, и он это показал.