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Рикард Гренборг: "Миссия выполнена, Швеция – в плей-офф"

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Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Северной Америкой (3:4 ОТ) выразил удовлетворение выходом в полуфинал с первого места, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам специалиста, его команда выполнила то, что хотела в этой игре, несмотря на поражение.

– Миссия выполнена – мы в плей-офф, – подчеркнул Гренборг. – Вдвойне счастливы, что вышли с первого места. Это была очень тяжелая игра, особенно сложным вышло начало, и мы, просматривая их предыдущие матчи, могли это предполагать. Но нам удалось сделать то, что мы хотели.

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