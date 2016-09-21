Рикард Гренборг: "Лундквист доказал, что является одним из лучших голкиперов в мире"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил игру голкипера Хенрика Лундквиста, признанного первой звездой встречи.

– Нам противостояла одна из лучших команд в мире, и они не смогли забросить нам ни одной шайбы, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Конечно, Лундквист сделал несколько ключевых сейвов, и стал одной из причин победы. Он один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день, и доказал это на деле. Для тренера всегда главное, как команда играет в обороне. Я могу быть доволен, наши защитники создали комфортные условия для работы Лундквисту.