01:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Рикард Гренборг: "Лундквист доказал, что является одним из лучших голкиперов в мире"

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Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отметил игру голкипера Хенрика Лундквиста, признанного первой звездой встречи.

– Нам противостояла одна из лучших команд в мире, и они не смогли забросить нам ни одной шайбы, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Конечно, Лундквист сделал несколько ключевых сейвов, и стал одной из причин победы. Он один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день, и доказал это на деле. Для тренера всегда главное, как команда играет в обороне. Я могу быть доволен, наши защитники создали комфортные условия для работы Лундквисту.

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