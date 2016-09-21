09:06 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Райан Сутер: "США настраивались на игру с Канадой, как на последнюю"

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Защитник сборной США Райан Сутер разочарован поражением от Канады (2:4) на Кубке мира. По его словам, американцы настраивались на эту игру, как на последнюю.

- Мы посадили себя в яму после первого матча, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Сутера. - Сегодня мы старались, настраивались на матч, как на последний, но канадцы оказались сильней. Очень обидно, что мы потеряли шансы на выход в полуфинал. Сейчас сложно говорить о каких-то деталях. Мы не смогли поймать свою игру и найти дорогу к воротам соперника. Все остальное вторично.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/tortorella-style-caused-team-usa-to-get-early-elimination/c-281997174

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