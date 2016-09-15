16:05 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Райан О'Райлли: "Я хотел попасть в сборную Канады, но не хотел, чтобы у кого-то были травмы"

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Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли после победы над Россией (3:2 ОТ) в выставочном матче подчеркнул, что рад попасть в сборную, однако выразил сочувствие травмированному Тайлеру Сегину, которого заменил в составе команды.

- Я отдыхал дома после тренировки, - цитирует National Post О'Райли. - Мне позвонили и спросили: "Как скоро ты можешь добраться до Питтсбурга?" В итоге я прибыл сюда во вторник вечером. Я хочу остаться здесь, хочу попасть в команду. Для меня это счастье, но это также и неудача - никогда не хочется, чтобы у кого-то были травмы. Не знаю, какая будет моя роль, но она будет означать определенную ответственность.

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