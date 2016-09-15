Райан Гецлаф: "В овертайме нужно изо всех сил стараться сохранить шайбу"

Нападающий сборной Канады Райан Гецлаф прокомментировал свой победный гол в выставочном матче против России (3:2 ОТ). В овертайме россияне потеряли шайбу на синей линии, и Гецлаф поразил ворота Сергея Бобровского.

- Такое бывает, - цитирует официальный сайт Кубка мир Гецлафа. - При игре "три на три" нужно стараться удержать шайбу изо всех сил. У нас была хорошая смена, мы получили шанс завладеть шайбой.

Особенным командам сложно выйти на один уровень, очень важную роль играет уверенность и умение читать игру друг друга. Мы работаем над этим и улучшаем свою игру с каждым матчем.