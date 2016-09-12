Ральф Крюгер: "Я увидел больше старания и терпения"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после поражения в выставочном матче от сборной Северной Америки (4:7) остался доволен тем, что команда при счете 1:5 смогла вернуться в игру. По словам наставника, есть прогресс по сравнению с первой встречей (0:4).

– Во-первых, я увидел больше старания, – цитирует Крюгера официальный сайт НХЛ. – Но важнее то, что мы показали больше терпения. Игроки были более терпеливы в обращении с шайбой в атаке. Мы больше контролировали шайбу, провели больше времени в атаке. Голы стали результатом этой работы. Было сложно, но команда действовала умно. Именно такой командой мы и должны быть.