Ральф Крюгер: "Я горжусь каждым из этих парней, которые никогда раньше не играли друг с другом"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер назвал заслуженной победу над Чехией (3:2 ОТ) в групповом турнире Кубка мира. Также он подчеркнул, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Это три исторических дня для этой группы, – сказал Крюгер. – Парни, которые никогда не играли друг с другом, – горжусь тем, как они представили свои страны, чьи флаги у них на руках, и объединились друг за друга. Это что-то абсолютно уникальное, что я испытал за 25 лет своей карьеры.

Мы верили, что все будет зависеть от нас, все 14 месяцев существования этого проекта. Мы не говорили о победах, мы говорили об исполнении того, над чем мы работаем. Это очень честная группа парней, которые хотят оставить особенную память о себе. И мы не хотим останавливаться, мы хотим продолжать.

Это огромная разница со Швейцарией, где я работал над процессом много лет. Здесь мы начали с чистого листа всего две недели назад. Какие у нас лидеры! А 12 игроков, которые только что приехали с олимпийской квалификации после тяжелейших игр. Возьмите Анже Копитара, нашего капитана, с 10 играми за три недели!

Мы заслуживали вести в счете крупнее, но не забили того, что могли, но гол Драйзайтля принес нам справедливую, на мой взгляд, победу. До турнира я знал только швейцарских хоккеистов, но теперь в моем сердце – каждый из этих парней. В раздевалке сейчас все очень спокойно, никто не устраивает никаких празднеств по поводу победы над Чехией. Все хотят идти дальше.