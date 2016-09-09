08:45 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Ральф Крюгер: "Сборная Северной Америки - самая быстрая команда Кубка мира"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после поражения в выставочном матче от сборной Северной Америки (0:4) подчеркнул, что его команда не выдержала темпа, предложенного соперником. Специалист надеется, что в будущем у его подопечных не будет подобных проблем.

- Команда Северной Америки продемонстрировала высочайшую скорость, и нам потребовалось некоторое количество времени, чтобы приспособиться, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Крюгера. - Думаю, что в дальнейшем мы сможем лучше справляться с этим. Мне кажется, что третий период стал для нас самым лучшим. Понятно, что наш сегодняшний соперник - самая быстрая команда турнира. Хорошо, что нам предстоит еще одна встреча перед Кубком мира.

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