Ральф Крюгер: "Сборная Европы выиграла отдельный матч - не более того"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после матча группового турнира Кубка мира-2016 с США (3:0) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Вместе с тем он подчеркнул: его команда еще ничего не добилась. В следующей игре сборная Европы встретится с чехами 19 сентября.

– Не хочу делать каких-то глобальных выводов, картина должна быть маленькой и конкретной: мы выиграли отдельный матч и не более того, – сказал Крюгер. – Ничего еще не достигнуто, перед нами – сложнейшая задача. Поэтому вы и не видите на моем лице никаких эмоций.

Ральф Крюгер: "Ничего еще не достигнуто!"