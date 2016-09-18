Ральф Крюгер: "Сборная Европы приехала на Кубок мира не для того, чтобы ограничиться девятью периодами"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после матча группового турнира Кубка мира-2016 с США (3:0) подчеркнул, что команда ставит перед собой задачу выйти в плей-офф, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В следующей игре сборная Европы встретится с чехами 19 сентября.

– Чего вы ожидаете от сборной Европы теперь? – вопрос Крюгеру.

– Мы приехали сюда не для того, чтобы ограничиться девятью периодами. Как и все остальные, хотим выступать здесь в следующий уик-энд (когда состоится финальная серия Кубка мира, – Прим. И.Р.). Это – причина, по которой мы здесь. Мы ни секунды не видели себя в роли этакой группы на разогреве у главных музыкантов. Мы с самого начала стремились туда, где сегодня и оказались.

Да, понимали, что для этого должны будем провести идеальную игру. Американская команда так мощна и, глядя на ее состав, осознавали: только если каждый проведет свой лучший матч, можем победить. Но факт, что это было возможно! И, начиная с вратаря Ярослава Галака, это случилось. Однако теперь нам предстоит очень много работы. И Чехия, и Канада – великолепные команды, и теперь наша обязанность – сфокусироваться на трех следующих периодах. Не меньше, чем мы сделали это сегодня.

Ральф Крюгер: "Ничего еще не достигнуто!"