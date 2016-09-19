Ральф Крюгер: "Не планирую возвращаться в НХЛ"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер подчеркнул, что не собирается возвращаться в НХЛ, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам Крюгера, сборная Европы живет сегодняшним днем. Сегодня команде предстоит матч группового турнира Кубка мира против сборной Чехии.

– Не планирую возвращаться в НХЛ, – подчеркнул Крюгер. – Счастлив на моей нынешней работе (в качестве президента "Саутгемптона" в АПЛ. – Прим. И.Р.). Не думаем и о том, что нас вновь объединят и соберут на следующий Кубок мира. Мы это вообще не обсуждаем и живем сегодняшним днем и матчем.