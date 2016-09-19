19:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Ральф Крюгер: "Не планирую возвращаться в НХЛ"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер подчеркнул, что не собирается возвращаться в НХЛ, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам Крюгера, сборная Европы живет сегодняшним днем. Сегодня команде предстоит матч группового турнира Кубка мира против сборной Чехии.

– Не планирую возвращаться в НХЛ, – подчеркнул Крюгер. – Счастлив на моей нынешней работе (в качестве президента "Саутгемптона" в АПЛ. – Прим. И.Р.). Не думаем и о том, что нас вновь объединят и соберут на следующий Кубок мира. Мы это вообще не обсуждаем и живем сегодняшним днем и матчем.

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