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Ральф Крюгер: "Не думаю, что еще раз возглавлю сборную Европы"

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Президент "Саутгемптона" и главный тренер сборной Европы, выступавшей на Кубке мира Ральф Крюгер в интервью "СЭ" подчеркнул, что успех команды на турнире - заслуга страсти игроков, вызванных на турнир. Специалист рад, что в его жизни был подобный опыт.

 
Ральф КРЮГЕР.Ральф Крюгер: "Я почти возглавил "Локомотив" за пять месяцев до катастрофы"

- А вот мы о Кубке мира поговорим. Не могу представить, как на таком уровне это возможно - собрать людей из восьми стран, половину из них - смертельно уставшую после олимпийской квалификации, две недели потренировать и сделать финалистом турнира с участием всех сильнейших в мире, - вопрос Крюгеру.

- Это было сумасшествие! А произошло так потому, что все игроки получали огромное удовольствие от каждой минуты. Мы становились лучше каждый день. Потрясающая группа лидеров в раздевалке, замечательный штаб... За несколько дней мы стали командой. В первый день все говорили на своих языках, но уже к концу второго или третьего дня я почувствовал - происходит что-то особенное. В этой группе людей было слишком много страсти, чтобы не добиться успеха. И веры.

- Вы надеетесь, что на следующем Кубке мира в 2020 году все повторится - и сборная Европы, и вы в качестве ее главного тренера?

- Не думаю, что сделаю это еще раз. Сейчас моя жизнь - здесь, в Саутгемптоне. А это был просто особенный праздник - работать главным тренером команды на турнире, где лучшие играют против лучших. Идея со сборными Европы и молодежной Северной Америки, считаю, отличная. Считаю, они должны сделать это еще раз. Что же касается меня - пока об этом просто не думаю, не заглядываю настолько вперед. Если это произойдет, и кто-то вновь ко мне обратится - никогда не говорю "никогда". Но сейчас просто счастлив, что в моей жизни был такой опыт. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью с Ральфом Крюгером

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