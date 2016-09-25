Ральф Крюгер: "Канадцы испытали первые проблемы в матче с Россией"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер считает, что канадские хоккеисты проявили характер в матче с командой России. Полуфинал Кубка мира Канада – Россия завершился победой подопечных Бэбкока со счетом 5:3. Сборная Европы свой полуфинал проведет сегодня против команды Швеции. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

– Канадцы в начале матча выглядели достаточно неуверенно. Они испытали первые проблемы на этом турнире, – приводит "Р-Спорт" слова Крюгера. – Было интересно посмотреть, как они ответят при счете 1:2, и они показали характер, показали всю свою силу.