Ральф Крюгер: "Канадцы испытали первые проблемы в матче с Россией"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер считает, что канадские хоккеисты проявили характер в матче с командой России. Полуфинал Кубка мира Канада – Россия завершился победой подопечных Бэбкока со счетом 5:3. Сборная Европы свой полуфинал проведет сегодня против команды Швеции. Начало матча в 20:00 по московскому времени.
– Канадцы в начале матча выглядели достаточно неуверенно. Они испытали первые проблемы на этом турнире, – приводит "Р-Спорт" слова Крюгера. – Было интересно посмотреть, как они ответят при счете 1:2, и они показали характер, показали всю свою силу.
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zeromanj
Давай Ральф, вы объективно сильнее шведов) Ждем победу в кубке мира от ваших ребят!
20:24 25 сентября
ivan sovross
Такая разница в бросках при достаточно высоком индивидуальном классе россиян говорит об отсутствии команды. Или о боязни ответственности за бросок в "молоко". Знарок - это ХК МВД, не более. С утратой традиций советского хоккея, хоккей в России сохранил только амбиции. Горько.
19:22 25 сентября
Niсk
а болелы говорят в топку, не только мне понравилась игра)
18:05 25 сентября