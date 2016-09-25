17:52 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Ральф Крюгер: "Канадцы испытали первые проблемы в матче с Россией"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер считает, что канадские хоккеисты проявили характер в матче с командой России. Полуфинал Кубка мира Канада – Россия завершился победой подопечных Бэбкока со счетом 5:3. Сборная Европы свой полуфинал проведет сегодня против команды Швеции. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

– Канадцы в начале матча выглядели достаточно неуверенно. Они испытали первые проблемы на этом турнире, – приводит "Р-Спорт" слова Крюгера. – Было интересно посмотреть, как они ответят при счете 1:2, и они показали характер, показали всю свою силу.

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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1097067362.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zeromanj

Давай Ральф, вы объективно сильнее шведов) Ждем победу в кубке мира от ваших ребят!

20:24 25 сентября

ivan sovross

Такая разница в бросках при достаточно высоком индивидуальном классе россиян говорит об отсутствии команды. Или о боязни ответственности за бросок в "молоко". Знарок - это ХК МВД, не более. С утратой традиций советского хоккея, хоккей в России сохранил только амбиции. Горько.

19:22 25 сентября

Niсk

а болелы говорят в топку, не только мне понравилась игра)

18:05 25 сентября

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