09:07 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Президент "Чикаго": "Проблемами Кубка мира займемся потом"

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Президент "Чикаго" Джон Макдона остался доволен тем, как в этом году прошел Кубок мира. По его словам, есть определенные недочеты, но они не носят критического характера.

– Есть много вопросов, которые надо решать, но, по-моему, впервые за достаточно длительный период абсолютно все были довольны, – цитирует официальный сайт НХЛ руководителя клуба. – Турнир был успешным. И точка. Проблемами займемся потом.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-board-deems-world-cup-of-hockey-2016-a-success/c-284563800

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