Президент "Чикаго": "Проблемами Кубка мира займемся потом"

Президент "Чикаго" Джон Макдона остался доволен тем, как в этом году прошел Кубок мира. По его словам, есть определенные недочеты, но они не носят критического характера.

– Есть много вопросов, которые надо решать, но, по-моему, впервые за достаточно длительный период абсолютно все были довольны, – цитирует официальный сайт НХЛ руководителя клуба. – Турнир был успешным. И точка. Проблемами займемся потом.