Питер Дебур: "Если бы я возглавлял сборную России, Ковальчук был бы в составе"

Главный тренер "Сан-Хосе", ассистент Тодда Маклеллана в сборной Северной Америки Питер Дебур выразил мнение, что отсутствие специалиста из НХЛ в штабе сборной России не стало для нее помехой на Кубке мира-2016. Также он выразил мнение, что включил бы Илью Ковальчука в заявку национальной команды на турнир.

– Уважаю тренеров со всего мира и понимаю, что хорошая тренерская школа существует не только у нас, - сказал Дебур. - Работал на трех или четырех чемпионатах мира – и увидел, что за пределами НХЛ есть немало сильных специалистов. Поэтому не думаю, что наличие тренера из НХЛ – обязательное условие успешного выступления на таком турнире. Считаю, что у России – прекрасная система.

– Если бы вам предложили войти в штаб сборной России или даже возглавить его – согласились бы?

– Раньше я тренировал Илью Ковальчука – и точно могу сказать, что если бы я был тренером, то он был бы в команде! (Смеется). (Игорь РАБИНЕР)

Полностю интервью Дебура