Петр Мразек: "Чехия будет бороться до последнего"

Вратарь сборной Чехии Петр Мразек разделил с партнерами вину за поражение от Европы (2:3 ОТ) в матче группового турнира Кубка мира. При этом голкипер назвал овертайм в новом формате лотереей.

– Вроде бы у нас было достаточно моментов, чтобы победить, но в итоге их не хватило, – приводит "Р-Спорт" слова Мразека. – У меня была возможность отразить шайбу в случае со вторым голом, так что я также виноват в поражении, как и все ребята. Овертайм "три на три" – это такая же лотерея, как и буллиты. Так что мы имели 50 процентов шансов победить или проиграть. Нам просто не повезло. Мы будем бороться до последнего, пока у нас еще есть небольшой шанс попасть в полуфинал.