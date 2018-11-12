Переговоры по Кубку мира-2020 продолжаются. В турнире могут сыграть восемь национальных сборных

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о ходе переговоров с профсоюзом игроков (NHLPA) о проведении Кубка мира-2020. По его словам, необходимо внести ясность до начала сезона-2019/20, и ситуация должна проясниться к январю.

Одним из пунктов переговоров между НХЛ и NHLPA является участие в Кубке мира восьми национальных сборных. Напомним, что в 2016 году, в первом розыгрыше возрожденного Кубка мира, принимали участие сборная Европы (команда из европейских хоккеистов не из России, Швеции, Финляндии и Чехии), а также сборная Северной Америки (хоккеисты США и Канады до 23 лет).

Сборная Европы на Кубке мира-2016 дошла до финала, где уступила Канаде (1:3, 1:2).