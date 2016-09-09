08:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Пекка Ринне: "Шайбы были не самыми красивыми, но игра со Швецией получилась хорошей"

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Вратарь сборной Финляндии Пекка Ринне после победы в выставочном матче над сборной Швеции (3:2 ОТ) остался доволен своей игрой. При этом голкипер подчеркнул, что первые встречи часто складываются непросто.

- Заброшенные шайбы получились не самыми красивыми, но это был хороший матч, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Ринне. - Первые игры часто получаются сложными, особенно для голкипера. Необходимо найти свой ритм, почувствовать ворота. Мне помогло то, что я тренировался летом. Я доволен игрой.

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