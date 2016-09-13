Павел Дацюк: "Я тоже уважаю Кросби"

Нападающий сборной России Павел Дацюк подчеркнул в преддверии выставочного матча с Канадой, что уважает лидера команды соперника Сидни Кросби. Ранее канадец сказал то же самое в отношении россиянина. Встреча пройдет в Питтсбурге 15 сентября (2.30 по московскому времени).

– Я тоже уважаю Кросби, – приводит Pittsburg Post-Gazzette слова Дацюка. – Смотришь на него – не габаритный, но как он борется. Он здорово находит возможность для результативного броска. Отмечу и его бойцовские качества: канадец никогда не сдается и всегда борется до конца.