05:26 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Павел Дацюк: "Я тоже уважаю Кросби"

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Нападающий сборной России Павел Дацюк подчеркнул в преддверии выставочного матча с Канадой, что уважает лидера команды соперника Сидни Кросби. Ранее канадец сказал то же самое в отношении россиянина. Встреча пройдет в Питтсбурге 15 сентября (2.30 по московскому времени).

– Я тоже уважаю Кросби, – приводит Pittsburg Post-Gazzette слова Дацюка. – Смотришь на него – не габаритный, но как он борется. Он здорово находит возможность для результативного броска. Отмечу и его бойцовские качества: канадец никогда не сдается и всегда борется до конца.

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